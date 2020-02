Av Gunnar R. Larsen - ABC Nyheter

Denne tweeten postet den tidligere FBI-agenten Asha Rangappa etter at fire medlemmer av aktoratet i saken mot Trump-rådgiver Roger Stone trakk seg fordi USAs justisdepartement vil instruere og anbefale lavere straff.

Denne uvanlige inngripen har skapt politisk rabalder i USA. Det er svært sjelden kost at justisdepartementet overkjører sine egne statsadvokater og endrer deres påstand i en straffesak. Men nå har det skjedd.

– Det er kreft i Det hvite hus, og det har spredd seg til justisdepartementet, advarer Asha Rangappa.

Les også: USAs justisminister må forklare seg om redusert straff for Trump-venn

Truer maktfordelingsprinsippet

Hun er ikke alene om å reagere på Trump-administrasjonens siste maktdemonstrasjon.

USA har i mange år blitt regnet som demokratiets høyborg, men nå knaker det i sammenføyningene. Under riksrettssaken mot president Donald Trump ble den amerikanske grunnloven gjentatte ganger trukket frem for å argumentere for at presidenten hadde gått langt utover sine fullmakter.

Det er selve maktfordelingsprinsippet, som innebærer at makten i en stat skal deles mellom forskjellige myndigheter; den lovgivende, den dømmende, og den utøvende makt, som nå blir utfordret. Maktfordelingsprinsippet er et fundamentalt begrep i moderne demokrati og har som formål å forhindre maktmisbruk.

Les også: Hele aktoratet i Stone-saken trekker seg

– Umulig å overdrive faren

Walter Shaub var etikkombud under Obama-regjeringen i årene 2013 til 2017. Han legger ikke fingrene mellom når han kommenterer hvordan amerikansk rett nå blir satt under voldsomt press, og nærmest instruert av Det hvite hus.

– Det er en korrupt autoritet. Hans håndlangere bruker justisdepartementet som skjold for sine venner, og et sverd mot politiske rivaler. Det er umulig å overdrive faren, skriver Shaub på Twitter.

This is a horrible and very unfair situation. The real crimes were on the other side, as nothing happens to them. Cannot allow this miscarriage of justice! https://t.co/rHPfYX6Vbv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 11, 2020

Trump: «Veldig urettferdig»

Aktoratet i saken har bedt om at Trump-rådgiver Roger Stone må dømmes til mellom sju og ni års fengsel. Han er kjent skyldig i å ha løyet for Kongressen og forsøkt å påvirke vitner.

Donald Trump retter krass kritikk mot aktoratets påstand om syv til ni års fengsel, og fyrer av denne verbale kraftsalven på sitt favorittmedium, Twitter.

«Dette er en fryktelig og veldig urettferdig situasjon. De virkelige forbrytelsene var på den andre siden, da ingenting skjer med dem. Vi kan ikke tillate dette!», tordner presidenten.

Les også: Riksrett-vitne slår tilbake mot Trump

– Land vi ikke ønsker å sammenligne oss med

Professor og statsviter Torbjørn Lindstrøm Knutsen har internasjonal politikk som spesialfelt. Han mener saken vil bli brukt i den forestående valgkampen, og øke spenningen ytterligere mellom republikanerne og demokratene.

– Det føyer seg inn i et mønster som du ser i Trump-administrasjonen, at hans støttespillere blir belønnet, og de som kritiserer ham blir skjøvet ut. Det betyr at presidenten etter hvert kommer til å omgi seg med ja-personer. Det er et mønster vi kjenner fra land vi ikke ønsker å sammenligne oss med, sier NTNU-professoren til VG.

A corrupt authoritarian and his henchmen are wielding the Justice Department as a shield for friends and a sword for political rivals. It is impossible to overstate the danger. — Walter Shaub (@waltshaub) February 12, 2020

«Trump vil straffe motstandere og beskytte sine allierte»

Den amerikansk journalisten og spaltisten David Leonhardt minner i en kronikk i The New York Times om at det amerikanske justisdepartementet etter Watergate-skandalen etablerte en ny praksis som var ment å forhindre fremtidige presidenter fra å misbruke sin makt.

«De ville ikke bruke loven for å beskytte seg selv og sine allierte eller for å straffe deres politiske rivaler. President Trump har aldri lagt skjul på sin uenighet med dette. Han mener at justisdepartementet bør rapportere til presidenten og handle i hans interesse, inkludert å straffe en presidents motstandere og beskytte hans allierte», skriver David Leonhardt.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter