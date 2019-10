Blant vinnerne under utdelingen av de prestisjetunge prisene tirsdag kveld var blant annet en norsk barnebok og en dansk bok og film, men det var svenske Thunberg som nok en gang fikk størst oppmerksomhet.

Klimaaktivisten som vant Nordisk råds miljøpris, befinner seg i disse dager i California og var ikke til stede under prisutdelingen.

I stedet hadde hun sendt de to skolestreikerne Sofia og Isabel Axelson med en beskjed til nordiske ministre og politikere i salen.

Etterlyste handling

– Vi er blant de landene som har mulighet til å gjøre mest, men vi gjør i prinsippet ingenting, sa skolestreikerne på vegne av Thunberg.

– Til dere begynner å agere vil verken jeg eller Fridays for future i Sverige ta imot Nordisk råds miljøpris, fortsatte de, og sa at klimaaktivisten heller ikke ønsker å ta imot de 350.000 danske kronene i prispenger.

Den unge svensken etterlyste handling og gjorde det klart at klimabevegelsen ikke trenger flere priser, skryt og fine ord. 16-åringen kritiserte også den norske regjeringen for nye konsesjoner for oljeleting og for det nye Johan Sverdrup-feltet som er ventet å produsere olje de neste 50 årene.

Sju forskjellige organisasjoner, personer og miljøprosjekter var nominert til Nordisk råds miljøpris. Ingen av de nominerte var norske ettersom både Norge og Sverige nominerte Greta Thunberg til prisen.

Norsk vinner av barnebokprisen

En nordmann som imidlertid vant heder og ære i Stockholm, var forfatteren og illustratøren Kristin Roskifte. Hun vant barne- og ungdomslitteraturprisen for telleboka «Alle sammen teller». Roskifte er fra Moss, men er bosatt på Kolbotn i Akershus.

Juryen beskriver boka som annerledes og enestående i sin sjanger, og som et verk man kan lese mange ganger og hele tiden oppdage noe nytt. Det var en tydelig rørt og stolt vinner som tok imot prisen.

– Hjertelig takk til juryen for at det går an å vinne med en tellebok. Det gir meg utrolig mye motivasjon og lyst til å fortsette og utforske bildebok-mediet, sa hun og takket sin samboer og sine tre barn.

Det danske stjerneskuddet Jonas Eika (28) vant hovedprisen i litteratur for sin novellesamling «Efter Solen». «Dronningen» fra samme land vant filmprisen, mens den islandske musikeren Gyda Valtysdottir vant musikkprisen.

Elvestuen: – En utfordring

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier i en kommentar til NTB at Thunberg forsterker sitt budskap ved å ikke motta prisen.

– Det gir oss en utfordring. Nå er det opp til meg og de andre ministrene i Norden å handle på en slik måte at hun så raskt som mulig ønsker å motta prisen, sier han.

Til Thunbergs oljekritikk mot Norge, svarer han:

– For å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader, må verden bli klimanøytral innen 2050. Det vil måtte føre til endring av norsk olje- og gassproduksjon.