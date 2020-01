Thunberg langer ut mot norsk oljeutbygging

På sin Twitter-konto lenker Thunberg til en Financial Times-artikkel, der blant annet Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon Norge, Arne Sigve Nylund, uttaler at «vi har felt her som vil produsere i minst 50 år».

– Selv om vi er i starten av en klima- og miljømessig krisesituasjon, åpner Norge Vest-Europas største oljefelt, skriver Thunberg.

I desember oppfordret hun sammen med 15 andre barn fra 13 land statsminister Erna Solberg (H) til å stanse letingen etter, og utvinningen av olje og gass.

