Testene som kan være nøkkelen til å åpne opp igjen

Kanskje har du hatt koronaviruset uten å vite det? Eller kanskje du har hatt milde symptomer og mistanke, men ikke fått anledning til å teste deg? Dette gjelder trolig hundretusener eller millioner av mennesker verden over.

Både i Norge og mange andre land jobber man nå på spreng for å forberede og igangsette testing av hvem som har antistoffer mot viruset i kroppen. Dette kan være en svært viktig del av prosessen med både å kartlegge omfanget av viruset, og i å la folk komme tilbake til arbeidslivet og dermed litt etter litt opprette en mer normal tilstand på sikt for samfunnet.

Til Norge

– Denne testen kan hjelpe oss å finne ut av hvem som kan få landet tilbake til normalen, sier Florian Krammer, professor ved Mount Sinais Icahn School of Medicine i New York til Reuters.

– Folk som er immune kan være de første til å gå tilbake til normalt liv og starte alt opp igjen, sier Krammer.

Han og hans kolleger har utviklet de første antistofftestene for covid-19 i USA. Mount Sinai distribuerer ingredienser til andre laboratorier i verden, blant annet Norge.

Oslo universitetssykehus Rikshospitalet bestemte i forrige uke at de skal prøve å utvikle en egen laboratorietest som tester antistoffer hos personer som trolig har hatt koronaviruset, ifølge Aftenposten. Målet er å kunne ta minst 10.000 prøver daglig, i løpet av «få måneder», sier Fridtjof Lund-Johansen, som er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, til avisen. Straks en test er tatt i bruk, vil selve testingen være «en rutine», mener han. Han sier immunitetstesting både er enklere og billigere enn virustesting, og den beste måten å friskmelde folk på.

Eksperter mener det er god grunn til å tro at en som har hatt koronaviruset i kroppen, er beskyttet mot ny smitte, og at de ikke smitter andre, selv om enkelte eksperter påpeker at det er usikkert hvor lenge man er immun, og at det kan variere fra person til person.

Må kvalitetssikres

Folkehelseinstituttet (FHI) har bekreftet at man i Norge vil ta i bruk nye tester som kan måle om folk har antistoffer mot koronaviruset i blodet, og at man er i gang med å bestille slike tester.

– Det vil ta noe tid før testene er ferdig utprøvd, kvalitetssikret og klare for å ta i bruk, men dette arbeidet vil nå prioriteres høyt flere steder, sa overlege Anne-Marte Bakken Kran ved FHI til NTB i forrige uke.

Storbritannias regjering har bestilt 3.5 millioner tester for antistoffer mot koronaviruset, kunngjorde helseminister Matt Hancock i forrige uke, men det er uklart når disse vil være på plass. Det er først og fremst helsepersonell som skal ta slike tester.

Hurtigtester

Samtidig er det også håp om at hurtigtester, som man kan få svar på uten at det sendes til laboratorier, vil skaffe en utstrakt oversikt over hvem som har hatt viruset i kroppen.

Her er det imidertid større usikkerhet rundt kvaliteten.

– Jeg tror ikke dette er noe vi kommer til å kunne bestille på internett neste uke, sa professor Chris Witty, helserådgiver for den britiske regjeringen, i forrige uke.

– Det eneste som er verre enn ingen test er en dårlig test, sier Witty.

I Norge samarbeider Folkehelseinstituttet med organisasjonen Noklus om en utprøving av flere hurtigtester som påviser antistoffer som tegn på kroppens immunrespons mot viruset.

Ifølge Folkehelseinstituttet pågår det et arbeid med å etablere en felles nasjonal strategi for hvordan slike hurtigtester eventuelt kan tas i bruk for å supplere dagens testing.

­– Inntil vi vet mer, oppfordrer Folkehelseinstituttet til å være forsiktige med bruken av hurtigtester, og huske på at falske negative resultater kan forekomme tidlig i sykdomsforløpet, sier Anne-Marte Bakken Kran, overlege ved Folkehelseinstituttet på FHIs nettsider.

Faren er at disse testene kan gi negative svar og dermed falsk trygghet dersom de tas tidlig i et sykdomsforløp, da man er mest smittsomt. Dette fordi det tar tid før antistoffer dannes og gir utslag på testen.

