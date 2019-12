Telenor-ansatte i Pakistan banket opp bankkunde

Hendelsen fant sted for over ett år siden i en filial av Telenor Microfinance Bank i Karachi. Opptaket ble publisert av en pakistansk TV-kanal i oktober i fjor, men først nå bekrefter Telenor overfor Dagens Næringsliv at episoden skjedde i deres bank.

Videoopptaket viser to menn som slår og sparker en mann som delvis ligger i fosterstilling på gulvet. Telenor er største eier av banken der hendelsen skjedde.

– Hendelsen i videoen du refererer til ble rapportert av Telenor Microfinance Bank til Telenor ASA for ett år siden, og selskapets gruppe for internrevisjon og etterforskning undersøkte hendelsen grundig. Dessverre viste det seg at episoden hadde funnet sted. Dette er uakseptabelt for Telenor, og de involverte ansatte i banken ble sagt opp og politianmeldt, skriver kommunikasjonsdirektør Gry Rohde Nordhus i Telenor i en epost til avisen.

Hun opplyser at etterforskningen også avdekket et titall andre enkelthendelser som er uakseptable for Telenor. Også i disse tilfellene ble ansatte sagt opp og kundene ble kompensert.

Ifølge avisen er trakassering av bankkunder som bryter låneforpliktelsene og ikke betaler avdragene sine i tide, et utbredt problem i Pakistan.

