ISRAEL (Dagsavisen): Sist søndag kunne forskere ved Universitetet i Toronto fastslå at telefonene til minst 36 journalister fra al Jazeera var blitt infisert med et virus fra det israelske selskapet NSO Group, trolig på oppdrag av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater.

Ved hjelp av viruset, kunne sikkerhetstjenestene i de to landene, ifølge universitetet, høre alt som ble sagt og lese alt som ble skrevet på telefonene. Al-Jazeera eies av Qatar, som er i konflikt med sine naboer Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Tilgangen til israelsk teknologi var nettopp en av grunnene til at De forente arabiske emirater underskrev en fredsavtale med Israel i september.

Ifølge al Jazeera, ble en etterforskning startet etter at journalisten Tamer Almisshal fikk dødstrusler på telefonen der det ble sagt at han ville bli forvandlet til «den neste Jamal Khashoggi». Den regimekritiske saudiarabiske journalisten ble i oktober 2018 drept og så skåret opp av saudiarabiske agenter i landets konsulat i Istanbul.

– Basert på dette, ga vi telefonen til universitetet i Toronto, som fant ut at telefonen var blitt hacket med et spyware kalt Pegasus, som er utviklet av NSO, et israelsk selskap, sa Almisshal til sin egen fjernsynsstasjon. NSO benekter at deres verktøy er blitt brukt.

Teknologi og undertrykking

NSO bestrider ikke at de utvikler og selger overvåkningsverktøy, men hevder at de kun blir brukt av demokratiske stater for å avsløre for eksempel narkotikasmuglere og lignende. Men det er ikke første gangen at et israelske firma blir koblet til politisk overvåking i ikke-demokratiske stater, og denne trenden vekker bekymring for hvordan private firmaer i økende grad hjelper diktatorer i å befeste sine regimer.

– En må ta for gitt at vi som individer i dag er fullstendig eksponert. De kan se alt, vite alt. Det gjelder ikke bare mobiltelefoner. De kan følge deg gjennom kameraet på laptopen din eller høre alt du sier gjennom mikrofonene på smarthøytalerne dine, sier Avner Mor, en israelsk ekspert i nettsikkerhet, som kommer fra toppstillinger i Microsoft og tyske Deutche Telekom.

De store nettsikkerhetsverktøyene i Israel ble først utviklet av en topphemmelig enhet i det israelske militæret kalt Avdeling 8200. Avdelingen utviklet både offensive og defensive nettverktøy, og trolig var det denne enheten som stod bak cyber-angrepet mot de iranske atomsentrifugene i Natanz i 2010. Rundt halvparten av Irans sentrifuger ble da ødelagt av et datavirus, det første kjente dataangrepet noensinne brukt til militærformål.

– Da disse unge ekspertene ble ferdig med militærtjenesten, tok de ekspertisen de hadde opparbeidet seg, og etablerte private nettsikkerhetsselskap. Og i dag har du private selskaper som selger både offensive og defensive verktøy. Checkpoint, for eksempel, selger defensive selskap, forteller Mor til Dagsavisen.

Checkpoint er i dag et verdensomspennende israelsk nettsikkerhetsselskap som ble etablert av unge eksperter fra 8200-avdelingen.

Ifølge Yaniv Balmas, som leder cyber-forskningen ved Checkpoint, er mobilangrepet mot al Jazeeras journalister bare «toppen av isfjellet».

Ifølge Avner Mor, har telefonovervåking også skapt et helt nytt marked for såkalte «rigid phones» - mobiltelefoner til en pris av rundt 3000 dollar som skal være sikret mot enhver form for overvåkning.

Trussel mot demokratiet

Utviklingen av denne teknologien i Israel har også skapt nye problemer. Israel er et demokrati med fri presse og ytringsfrihet, et fungerende rettsvesen og demokratisk valgte ledere. Men Israel er også blitt et land der teknologi brukes til å overvåke egne borgere.

Ifølge avisen Haaretz, har landets etterretning blant annet en «bakdør» inn i alle israeleres internettbruk - hvis de vil kan de se hva alle i landet gjør online.

Israelere flest var lenge overbevist om at landets etterretning, som jo var rettet mot arabiske stater og Iran, ikke var og ikke kunne bli en trussel mot dem selv. Denne tanken om solidaritet mellom israelere fikk seg en støkk da den jødiske ekstremisten Yigal Amir drepte statsminister Yitzhak Rabin i 1995. Da den israelske regjeringen i vår lanserte en mobil-app for kartlegging av koronaviruset, floppet prosjektet på grunn av usikkerhet rundt personvern.

Sikkerhetseksperten Mor tror ikke «vanlige» israelere blir overvåket.

– De overvåker bosetterne, det er jeg sikker på. Men om for eksempel venstreorienterte blir overvåket i dagens Israel, det tviler jeg på, sier han.

Men overvåking av journalister i Midtøsten er ikke noe nytt. Til tross for at al Jazeera har hovedsete der regnes ikke pressen i Qatar som fri. Av land som fengsler flest journalister er to av dem i Midtøsten, Tyrkia og Egypt.

Flere mener at teknologien som nå finnes der ute, både hos private aktører, diktaturer og også demokratier, bør bekymre alle.

– Dette er skremmende, mener Bil Marczak, en av forskerne ved Toronto-universitetets såkalte Citizen Labs, som stod bak avsløringen av overvåkingen.

– Du kan bruke telefonen din helt vanlig, fullstendig uvitende om at noen andre ser på alt du gjør, forteller Marczak til nettavisen al-Araby al-Jadeed.