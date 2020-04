Folkhälsomyndigheten presenterte rapporten på en pressekonferanse tirsdag, men nå er det oppdaget en stor feil i den.

Statsepidemiolog Anders Tegnhell og Folkhälsomyndigheten har derfor valgt å trekke rapporten tilbake.

Av rapporten gikk det fram at det vil være 600.000 smittede i Stockholm 1. mai.

Helsemyndighetene konkluderte med at det kan være tusen ganger flere smittede i Stockholm enn de som har fått bekreftet smitte.

Tallene tok utgangspunkt i en matematisk modellering av smittespredningen i Stockholm.

Ifølge Tegnell ble det lagt inn en feil variabel i modellen og at det er forklaringen på at tallene ble feil.

– Derfor ble sifrene gigantiske, og det burde vi sett, sier han til Aftonbladet.

Folkhälsomyndigheten har opplyst at de vil presentere en ny rapport i morgen.

172 nye dødsfall

Sverige har registrert 172 nye koronarelaterte dødsfall det siste døgnet. Det totale antallet døde er nå 1.937.

16.004 har fått påvist smitte i Sverige, og dette er 682 flere enn for ett døgn siden.

Over halvparten av dødsfallene har funnet sted i Stockholmområdet.

Sverige har nå 19,2 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Danmark har 6,4, Norge har 3,4 og Finland har 2,5.

Ifølge Tegnell har kurven i Sverige ligget flatt siden begynnelsen av april.

– Antallet døde per dag er fortsatt forhåpentligvis en form for etterslep fra påskehelgen, ganske mange av dem ble innlagt for mange dager siden, sier Tegnell.