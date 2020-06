– Dessverre er dette en total feiltolkning av dataene, sier Tegnell til SVT.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har kommet med en særskilt advarsel for elleve europeiske land. Sverige er på listen, sammen med blant andre Albania, Aserbajdsjan og Moldova.

– Vi har et økende antall tilfeller i Sverige, men det er fordi vi tester mye mer enn før. Det er uheldig at folk blander Sverige sammen med land som tidligere ikke har hatt noen problemer i det hele tatt, og som åpenbart er i begynnelsen av sin epidemi, sier Tegnell.

Les også: WHO: Koronasmitten på vei oppover igjen i Europa

– Alvorlig

Han sier det er uheldig at Sverige settes på en slik liste.

– Det er absolutt alvorlig. Og nå, akkurat nå i denne situasjonen, der det pågår mange diskusjoner om hvilke land man kan reise til og ikke reise til, er denne type uttalelser veldig uheldig, sier han.

Han tror bildet ville vært mer nyansert hvis WHO hadde tatt en prat med dem på forhånd.

– Dette trenger man en dialog om, og det er viktig at man ikke tar raske beslutninger og kommer med raske uttalelser som enkeltstående tall, sier han og understreker at det er viktig med en nyansert vurdering, der ulike faktorer veies opp mot hverandre.

Sverige har registrert over 62.324 smittetilfeller og 5.209 dødsfall.

Les også: Frode drar på hytta i Sverige: – Flere og flere vil nok etter hvert slutte å være trofaste mot reglene

– Mye mer testing

De elleve landene som pekes ut av WHO, er Sverige, Armenia, Moldova, Nord-Makedonia, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Albania, Bosnia-Hercegovina, Kirgisistan, Ukraina og Kosovo.

Torsdag sa WHOs Europa-sjef, Hans Kluge, at smittespredningen igjen er på vei oppover i Europa. I 30 land har man sett at antall nye opphopede smittetilfeller har økt de siste to ukene, ifølge Kluge.

Men Tegnell mener at tallene er tolket feil.

– Vi har et økende antall tilfeller i Sverige, men det skyldes at vi har begynt å teste enormt mye mer enn tidligere, og vi tester helt andre grupper enn tidligere, sier Tegnell til SVTs Morgonstudion fredag.

Han understreker at presset mot helsevesenet har avtatt den siste tiden, at tendensen er klar, og at den fortsetter.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.