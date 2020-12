Han var en ukjent helsebyråkrat i 2019. I 2020 er han blitt en av Nordens mest omtalte og omstridte personer. Statsepidemiolog Anders Tegnell er årets medierakett, skriver det svenske nyhetsbyrået TT.

Årlig gjennomfører TT og medieanalysebyrået Retriever over de mest omtalte personene i svenske medier.

Les også: Tegnell: - Det går feil vei

Resultatet fra i år viser at Anders Tegnell er den tredje mest omtalte personen i svenske medier i 2020, bare slått av USAs president Donald Trump og Sveriges statsminister Stefan Löfven.

– Nesten verdenskjendis

– Han går fra ingenting til å bli ikke bare Sverigekjendis, men nesten verdenskjendis, sier Retriever-analytikeren Sofia Cottmann til TT, gjengitt i avisen Aftonbladet.

Anders Tegnell har overtatt plassen etter Greta Thunberg:

I 2019 var det Greta Thunberg som ble Sveriges medierakett, da hun gikk fra å være en ukjent 16-årig skoleelev, til å bli en av verdens mest omtalte og omstridte klimaaktivister.

Greta Thunberg inntok tredjeplassen på den svenske Retriever-undersøkelsen for 2019, men i år er hun nede på en 17. plass.

Temaet koronapandemien har slått alle tidligere rekorder for omtale i Retrievers svenske medieundersøkelse, skriver TT.

Norge: Fra 0 til 3.100 på 12 måneder

I Norge har «Tegnell» gått fra null treff i mediearkivet Retriever for 2019, til over 3.100 treff i 2020, viser et enkelt søk.

Retriever-arkivet omfatter en rekke norske nettaviser og papiraviser, og kartlegger også saker i radio og tv. Tjenesten er ikke komplett, men gir et godt bilde av mengden omtale.

Tegnell har flere treff for 2019 enn både Löfven og Thunberg.

Men Erna Solberg og Donald Trump ligger langt foran i antall treff på Retriever, med nærmere 50.000 hver, viser Dagsavisens enkle søk.

Retrievers norske analyse etter første halvår 2020, gjengitt i Medier 24, hadde ingen svensker på topp 20-listen.

KOMMENTAR: Sverige er ikke alltid best