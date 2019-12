Videoen er filmet fra et helikopter, og på opptaket hører man to menn ombord uttrykke stor overraskelse over synet av den malte isbjørnen.

Klippet er blitt delt på en lokal WhatsApp-gruppe for folk fra tsjuktsjer-urbefolkningen i det nordøstlige Sibir. Derfra er videoen blitt publisert på Facebook av en russisk WWF-ansatt, forteller BBC.

Opprinnelsen til klippet er fortsatt ukjent, og russiske polarforskere prøver nå å finne hvor og når det er filmet.

WWF i Russland tror videoen kan stamme fra Novaja Zemlja-regionen. Tidligere i år erklærte russiske myndigheter unntakstilstand etter at over 50 isbjørner beveget seg nær en bosetning i Novaja Zemlja, og en rekke isbjørner ble bedøvet og fjernet med helikopter.

Irritert lokalbefolkning

Russiske medier spekulerer i at det er irritert lokalbefolkning som på egen hånd har bedøvet og tagget isbjørnen som har dukket opp på filmen.

T-34 er forkortelsen for en sovjetisk stridsvogn som ble mye brukt under andre verdenskrig og utover 50-tallet.

- Det var sjokkerende å se disse bildene. Dette ser ut som en dårlig spøk, sier en talsmann for det russiske WWF til BBC.

Global oppvarming

Påskriften på den hvite pelsen kan gjøre det vanskelig for bjørnen å jakte, siden den stikker seg ut i det arktiske landskapet og umiddelbart blir sett av andre dyr så lenge de markante bokstavene er synlige, mener polarforskere overfor Siberian Times.

Den tydelige og store skriften tyder på at isbjørnen må ha vært kraftig bedøvet over lengre tid, sier en polarforsker til det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.

Flere steder i Arktis har isbjørn de siste årene beveget seg inn i landsbyer og bosetninger. Global oppvarming gjør at isbjørnene har vanskeligere for å komme seg ut på isen for å finne mat, forteller polarforskere til BBC.

