Synes du sosial distansering er vanskelig? For disse dyrene er det helt naturlig

Et friskt amerikansk rumpetroll vil gjøre sitt beste for å holde seg unna eksponering for et smittet rumpetroll, skriver CNN. Hagemyrer og hummer vet også å holde seg unna når en av deres egne er syke. Disse dyrene er flinkere på å holde avstand til hverandre enn mennesker er.

Lukter kjemikalier fra syke rumpetroll

Når et smittet dyr kommer for nær, har andre dyr lært å holde seg unna. For å se om dyr oppførte seg annerledes rundt smittede dyr for å beskytte seg mot å bli syke, har forskere gjennomført studier de siste tiårene.

Joseph Kiesecker, hovedforsker ved naturvernets team for bevaringsområder, jobbet med en av de tidligere studiene og fant ut at amerikanske rumpetroll er spesielt gode på sosial distansering. Rapporten kan du lese her.

– Det var tydelig at de oppførte seg når de fikk valget mellom å være i nærheten av et smittet individ. De unngikk den infiserte personen, sa Kiesecker til CNN.

Forskeren plasserte et rumpetroll infisert med et patogen rundt andre friske rumpetroll. Rumpetrollene kunne lukte kjemikaliene fra det syke rumpetrollet. Etter å ha oppdaget at den var smittet, holdt de friske seg unna, ifølge Kiesecks funn.

– Et proaktivt tiltak for å redusere epidemier

Rumpetroll er ikke de eneste dyrene som fysisk distanserer seg fra syke dyr av sin egen art. Hagemyrer praktiserte også sosial distansering når en smittet maur ble introdusert til en gruppe med friske maur.

Nathalie Stroeymeyt, foreleser ved University of Bristol School of Biology Sciences, observerte maur med en soppsykdom bli introdusert for en koloni av friske maur. Da så hun at eksponerte maur holdt seg unna de utsatte maurene, og de friske maurene holdt seg lenger borte fra hverandre.

– Vi tror dette er et proaktivt tiltak for å redusere risikoen for overføring av epidemier gjennom kolonien, i likhet med at sosial distansering er implementert i våre samfunn for å redusere risikoen for overføring av koronaviruset, sa Stroeymeyt til CNN.

Bruker studiene for forståelse av sykdomsspredning

Hummer har også vist å unngå sykdom, ifølge Donald Behringer, professor i marin- og sykdomsøkologi ved University of Florida. Han har jobbet med en studie som viste at friske hummer holder avstand til syke hummer.

– De trenger ikke en gang å se den sykdomsinfiserte hummeren for å vite at de bør unngå den, sa han til CNN.

I motsetning til maur, endrer ikke den syke hummeren oppførsel. Den syke hummeren følger den friske inn i en hule, men den friske hummeren forlater den der, forklarer professoren.

– Når den friske hummeren forsvant, fulgte den syke etter. Det ble et spill til solen kom opp og en hummer krevde hulen for dagen, sa Behringer.

Erfaringene fra disse dyrene er ikke eksklusive for deres art. Kiesecker forklarte at epidemilogoer bruker studier som disse til å få en bedre forståelse av hvordan sykdommer sprer seg blant andre arter - inkludert mennesker.

– Dette gjør at folk kan endre atferd for å redusere sjansen for infeksjon. Adferd er viktig! Rumpetroll kan ikke se nyhetene eller lese nyhetsartikler som forteller dem dette, men folk kan, sa forskeren.

