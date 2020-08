Sykkel-VM i Sveits er avlyst på grunn av koronasituasjonen, skriver NTB onsdag. Det bekrefter både arrangøren og Det internasjonale sykkelforbundet (UCI). Likevel bestemte den sveitsiske regjeringen samme dag at de vil tillate arrangementer med mer enn tusen mennesker fra 1.oktober, så lenge arrangørene følger smitteverntiltak, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Arrangementer med mer enn tusen mennesker har vært forbudt i Sveits siden 28.februar. Flere store arrangementer har blitt kansellert.

– Vi er glade for å kunne lette på tiltakene og begrensningene viruset har gitt oss. Hver gang smittetallene øker, blir folk bekymret for at vi letter opp, men når vi letter på noe, får vi også nye ansvarsområder, sa Sveits president Simonetta Sommaruga i en pressekonferanse.

Les også: Ida kan miste jobben om permisjonslengden ikke utvides

Kraftig budsjettunderskudd

Normalt har Sveits et overskudd i budsjettet sitt. Som en konsekvens av koronaviruset, står de nå overfor et underskudd i 2020 på mer enn 23 milliarder dollar.

Sammen med nabolandet Liechtenstein, meldte Sveits onsdag om 274 nye smittetilfeller og ett dødsfall. Totalt har mer enn 37.000 mennesker testet positivt for viruset i landet, og de har hatt mer enn 1.700 dødsfall, ifølge Reuters.

Det daglige antallet nye smittetilfeller sank betydelig i juni. De siste ukene har det økt igjen.

– Hovedargumentet for å lette på tiltakene etter seks måneder med pandemi i Sveits, er å lære å leve med viruset og vende tilbake til en viss normalitet, sa helseminister Alain Berset i en pressekonferanse.

Les også: Joes valg