Syed fra «Serial»s skjebne avgjort

Den amerikanske høyesteretten har kommet fram til at den vil avvise Adnan Syeds anke. Det melder flere amerikanske medier, inkludert TV-kanalen CNBC.

Adnan Syed ble berømt gjennom den første sesongen av podkasten «Serial» i 2014. De tolv episodene engasjerte lyttere verden over, og startet 2010-tallets store trend med såkalte true crime-podkaster, som går gjennom virkelige kriminalsaker. Første sesong av «Serial» er fremdeles en av tidenes mest nedlastede podkastserier.

Livstid

I 2000 ble Syed dømt til livstid i fengsel for drapet på Hae Min Lee, som han hadde hatt et forhold til mens de gikk på videregående i Maryland. Han var 17 år da drapet skjedde. Nå er han 39.

Aktoratet har hele tiden hevdet at Syed kvalte Lee på en parkeringsplass utenfor et kjøpesenter, før han begravde liket i Leakin Park i Baltimore. Motivasjonen skal ha vært at Lee slo opp to uker før drapet.

Alibi

Syeds advokater, støttet av «Serial»s framstilling av saken, hevder på sin side at advokaten han hadde i den opprinnelige rettssaken ikke gjorde en god nok jobb. Blant annet mener de det fins et vitne som kan gi Syed alibi for drapstidspunktet.

Til det svarer aktoratet at det antatte drapstidspunktet kun er ett av mange punkt som felte Syed.