Sveriges utenriksminister frykter pandemien skal skade nordisk samarbeid

Norge har åpnet for reiser til de nordiske landene med unntak av Fastlands-Sverige, noe som har skapt stor frustrasjon, spesielt ved svenskegrensen.

– Jeg er urolig for at det nordiske samarbeidet skal påvirkes negativt, fremfor alt i grenseområdene, sier Linde til Dagens Nyheter.

– I flere regioner har man samarbeidet siden 1950-tallet. Helt plutselig blir det rivalisering og harde følelser mellom folk der det ikke har vært noen grenser i det hele tatt. Jeg kan føle en genuin bekymring for hvordan det vil bli påvirket, fortsetter hun.

At nordmenn får karantene ved fritidsreiser til Fastlands-Sverige, har skapt stor frustrasjon fra områdene nær svenskegrensen. Det var langt ifra stappfullt utenfor Nordby Kjøpesenter i Strömstad kommune 8. mai. Foto: Adam Ihse/TT / NTB scanpix

Les også: Nå skjønner jeg at jeg har tatt Sverige som en selvfølge

Hardt rammet

Heller ikke Danmark eller Finland har åpnet for fritidsreiser til Sverige uten at man pådrar seg karantene. Island er det eneste nordiske landet som har åpnet grensene for svenske turister.

– De må ta den avgjørelsen de mener er viktig for å verne borgerne sine. Faktum er at de har hatt et mye mildere utbrudd enn det vi har hatt. Vi har forklart at vi har hatt en veldig regional utvikling. I grenseområdene er det slett ikke som i Stockholm, uttaler den svenske utenriksministeren.

Det er registrert 4.874 koronarelaterte dødsfall og 51.614 tilfeller i Sverige. I de øvrige nordiske landene er det til sammen 1.175 koronarelaterte dødsfall.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie håper at grensene kan åpne så raskt som mulig. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mulig med transitt

Fra 15. juni kan nordmenn reise på ferie til alle land i Norden, men bare til områder der smittepresset er akseptabelt. I Sverige er det foreløpig kun øya Gotland som tilfredsstiller kravene.

– Vi vil jobbe videre med de nordiske landene med mål om at kriteriene for å vurdere smittenivået i regionene blir mest mulig felles i Norden. Denne måten å åpne grensene på vil også redusere sannsynligheten for at det blir behov for å stenge grensene igjen hvis smittesituasjonen endrer seg i ulike regioner. Vi håper vi kan åpne så snart det er mulig, sier helseminister Bent Høie (H).

Selv om feriereiser til Fastlands-Sverige medfører karatene, er det likevel mulig å være i transitt gjennom Sverige – eksempelvis ved reiser til Gotland eller Danmark.

– Men det forutsetter at man ikke stopper og overnatter på veien, sa statsminister Erna Solberg fredag.