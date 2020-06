– Sverige skal bli verdens første fossilfrie velferdsstat, sier miljø- og klimaminister Isabella Lövin (MDG) ifølge E24.

Equinor, Total og Shell bestemte seg nylig for å sette i gang med CO2-lagringsprosjektet Northern Lights til en kostnad av 6,9 milliarder kroner i første fase.

Det har vært flere juridiske hindre for at andre land skal kunne dumpe CO2 på norsk sokkel. Ifølge Londonkonvensjonen fra 1975 har det vært forbudt å dumpe en hver form for avfall i havet, og forbudt å eksportere avfall til dumping i andre land. Konvensjonen ble i 2006 erstattet av Londonprotokollen.

Fornøyd Bellona

Etter påtrykk fra Norge vedtok partene i denne protokollen i oktober en resolusjon som gjør det mulig for land å bli enige om å transportere CO2 over landegrensene for lagring.

Nå vil Sverige godkjenne denne endringen, som etterhvert kan gjøre det mulig for svensk industri begynne å eksportere CO2 til Norge for lagring.

– Beslutningen er et ledd i å nå Sveriges klimamål, skriver den svenske regjeringen i en melding torsdag.

Olav Øye i Bellona er fornøyd med at Sverige nå går videre for å forsøke å få til CO2-lagring.

– Det er veldig bra at flere land nå melder seg på, også land som ikke har vært opptatt av CO2-rensing tidligere. Nå ser vi at land som Sverige, Tyskland og Danmark begynner å bli opptatt av dette, sier Øye.