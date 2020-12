Sverige stenger grensa til Danmark fra midnatt

Hovedårsaken til innreiseforbudet fra Danmark er faren for spredning av det muterte viruset, men innenriksminister Mikael Damberg viser også til at smittespredningen er på et høyt nivå i Danmark for tiden.

– Vi gjør det for å beskytte det personalet som kommer til å tvinges til å tilbringe jul og nyttår på sykehus og akuttmottak rundt om i Sverige, sa Damberg på en pressekonferanse mandag.

Beslutningen berører ikke svenske statsborgere, påpeker han.

– Også andre personer som bor eller arbeider i Sverige, samt personer som utfører godstransporter, er unntatt, sier Damberg.

Reiseråd

Mutasjonen er allerede registrert i Danmark, som søndag stanset flytrafikken fra Storbritannia.

Alt søndag varslet Damberg at grensa til Storbritannia skulle stenges. Siden krevde flere opposisjonspartier at det også innføres innreiseforbud fra Danmark siden flere tilfeller av den nye virusmutasjonen er påvist der.

Samtidig fraråder utenriksdepartementet alle ikke-nødvendige reiser til Storbritannia. Det begrunnes med at det kan være vanskelig for folk å komme seg tilbake til Sverige ettersom flere flyselskaper har innstilt eller redusert avgangene.

Norsk flystans

Dermed har alle Norges naboland innført midlertidig innreiseforbud fra Storbritannia. Russland erklærte tidligere mandag at alle flyginger innstilles i en uke. Norge stanser alle direkteflyginger fra Storbritannia de neste to døgnene.

Samtlige passasjerfly også fra Storbritannia til Sverige innstilles i 48 timer, sier utenriksminister Ann Linde. Det er flere unntak for innreiseforbudet. Transportfly og ambulansefly er ikke omfattet.

Folkhälsomyndigheten oppfordrer alle som har reist fra Storbritannia til Sverige fra 12. desember, til å teste seg.

Smittsom

Ingenting tyder på den nye virusvarianten gir alvorligere covid-19-sykdom, påpeker de svenske folkehelsemyndighetene.

Foreløpige beregninger fra Storbritannia tyder imidlertid på at mutasjonen er betydelig mer smittsom en tidligere varianter. Smittetallet R kan øke med 0,4 eller mer hvis den nye virusmutasjonen begynner å spre seg, heter det fra folkehelseekspertene.

WHO: Eksisterende tiltak virker

Den nye virusvarianten er imidlertid ennå ikke ute av kontroll, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Spredningen av mutasjonen kan forhindres gjennom de eksisterende smitteverntiltakene, mener WHOs krisesjef Michael Ryan.

Det er også påvist enkelttilfeller av virusmutasjonen i Nederland, Island, Australia og Italia.

En lignende variant er påvist i Sør-Afrika, men det er ikke den samme mutasjonen. (NTB)

