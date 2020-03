Sverige gir ebolamedisin til koronasyke

Legemiddelet Remdesivir er ikke godkjent, men kan gis etter at det svenske legemiddeltilsynet har gitt sin tillatelse til utprøvingen, melder Sveriges Radio.

– Man vet jo at Remdesivir har en veldig bra effekt i laboratorietester både på dette viruset og dets slektninger. Man vet også at legemiddelet har effekt på sars-viruset og mers-viruset, sier professor Anders Sönnerborg, som leder Referensgruppen för antiviral terapi.

Medisinen ble utviklet mot ebola, men har ikke vist seg å være effektiv nok. Flere studier er nå satt i gang for å se om legemiddelet har effekt mot koronaviruset.

Det dreier seg om et lavt antall pasienter som har fått medisinen i Sverige. Produsenten har satt i gang et såkalt compassionate use-program, som innebærer at legemiddelet kan gis på humanitært grunnlag når det ikke finnes andre tilgjengelige medikamenter.

– De få svenske pasientene som har fått tilgang til dette legemiddelet er svært syke og dette er en beslutning som vi har gjort for å forbedre tilstanden derres. Men det er ikke mulig å evaluere effekten etter bare noen dager, sier Sönnerborg

Han forklarer at hovedproblemet er at det ikke finnes noen store studier på effekten av denne medisinen hos koronapasienter.

