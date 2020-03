Sverige har allerede lenge gått mot strømmen i håndteringen av koronasmitten. Mens store deler av Europa innfører stadig mer ekstreme tiltak for å hindre koronaviruset fra å spre seg, har Sverige valgt en annen strategi. Svenskene har blant annet valgt å holde både grunnskoler og barnehager åpne.

Det er ikke det eneste området der Sverige kjører en annen kurs. Torsdag åpner treningskjeden SATS sine sentre i Sverige igjen. SATS er den eneste treningskjeden som har holdt stengt i Sverige og den tilpasser seg nå de ulike anbefalingene i landene de er i.

– Siden vi stengte for to uker siden har vi reflektert rundt hvordan vi skal opptre framover. Vi har konstatert at det er ganske ulike retningslinjer i landene vi har virksomheter i. Nå er vi den eneste treningskjeden i Sverige som holder stengt og vi er nødt til å stole på hva myndighetene sier, sier pressesjef Malin Selander i SATS til avisa Dagens Nyheter.

Hun understreker at de vil gjøre tiltak når de åpner for å hindre smitte, som å redusere antallet deltagere på gruppetimer og fjerne yogamatter og boksehansker. SATS vil fortsatt holde stengt i de andre landene i Norden.

Ingen grunn til å avlyse trening

Tirsdag oppdaterte den svenske Folkhälsomyndigheten rådene for trening. De oppfordrer alle til å fortsette og trene og sier det ikke er noen grunn til å avlyse treninger, kamper og cuper for barneidretten. Både svømmehaller, treningssentre og idrettshaller kan fortsette å holde åpent.

Men folkehelsemyndigheten oppfordrer til å holde avstand, passe på hygienen og sier det kan være lurt å flytte treningen utendørs. Særlig eldre over 70 år frarådes å trene inne.

Dette står i skarp kontrast til den norske linja der alle idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er stengt ned. Alle treningssentre og svømmehaller er også stengt. Tiltakene skulle i utgangspunktet vare til 26. mars, men regjeringen forlenget tirsdag tiltakene til 13. april.

Forlenges: Dette er smitteverntiltakene

Ikke hytteforbud

Danmark var raskere ute enn Norge med å stenge skolene og barnehagene og har også gått lenger enn Norge med andre smitteverntiltak. Danskene holder blant annet også innendørs kjøpesentre og restauranter stengt.

Også svenskene tar noen nye grep for å bremse smittespredningen av sykdommen covid-19. Folkhälsomyndigheten innførte onsdag nye regler for å unngå kø og trengsel ved bardisker. Restauranter, kafeer og barer får nå kun lov til å servere ved bordene og ikke lenger over disk.

I tillegg bes svenskene tenke seg om før de reiser til fjells for å stå på ski fordi det er en risiko for at helsevesenet kan bli overbelastet i små fjellkommuner. Men det er ikke noe forbud mot å reise på hytta i Sverige og svenske myndigheter har heller ikke kommet med noe generelt råd om å holde seg så mye som mulig hjemme.

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell har flere ganger understreket at det ikke finnes noen faglig begrunnelse for å stenge ned samfunnet sånn som de fleste andre land i Europa nå har gjort.

Smittevernforsker Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst-Norge understreker at usikkerheten om hvilke smitteverntiltak som fungerer er stor og at vi trolig først vet vil hvilken strategi som fungerer best om ett års tid.

- Dette er ikke et kappløp der vi til slutt teller de døde og de som har færrest har vunnet. Det vil være helt feil. Jeg tror alle prøver å gjøre det beste ut fra dagens kunnskapsnivå, skriver Klein i en e-post.

Samtidig advarer han mot at milde tiltak ikke vil greie å stanse pandemien. Ut fra smittervernhensyn gir det derfor ikke mening å holde skoler åpne nå, mener han.

- Faktum er at ingen i øyeblikket vet hvor farlig Sars-CoV-2 er (det nye koronaviruset journ. anm.). Viruset er kanskje ikke så farlig, det kan være sant, de fleste infeksjonene er milde og bare en liten andel av de smittede får veldig alvorlige symptomer. Men antallet alvorlige tilfeller vokser nå dramatisk i alle land der covid-19 er utbredt og uten kontrolltiltak vil sykdommen fortsette å spre seg raskt, skriver han.

Tirsdag gikk en gruppe svenske forskere ut i avisa Dagens Nyheter og krevde at den svenske folkehelsemyndigheten offentliggjør tallene og modellene de baserer sine anbefalinger på. I motsetning til i Danmark og Norge offentliggjør ikke Folkhälsomyndigheten rapporter der de forklarer strategien for å hindre koronasmitte.

Så langt er 42 personer døde av covid-19 i Sverige og 2.510 personer bekreftet smittet, i Norge er antallet 14 døde og 3.034 bekreftet smittet, i følge VGs tall. Mens danskene har registrert 34 døde og 1.715 smittede.

