Svensk påtalemyndighet opplyser i en pressemelding at det er mistanke om at arbeidsmiljøloven er brutt slik at det har forvoldt en annens død, og at det derfor er innledet en etterforskning.

– Jeg har gitt politiet beskjed om blant annet å holde innledende avhør og begjære skriftlig dokumentasjon. Det finnes ingen mistenkt person, vi skal nå finne ut hva som har skjedd, sier statsadvokat Jennie Nordin ved riksenheten for miljø- og arbeidsmiljøkriminalitet.

Lest denne?: Pandemiforsker mener vi bare ser toppen av isfjellet i koronapandemien (Dagsavisen+)

Pleiet koronasyke

Sykepleieren jobbet med koronapasienter ved sykehuset i Huddinge, som er en del av Karolinska. Hun testet positivt for viruset sammen med annet helsepersonell 17. april. Deretter ble hun syk og døde hjemme etter fire dager.

Verneombudet på arbeidsplassen mener at beskyttelsesutstyret på avdelingen ikke oppfylte folkehelsemyndighetenes krav og har anmeldt dødsfallet til politiet. Politiet mottok anmeldelsen 24. april.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Ingen mistenkt

Foreløpig er det ingen mistenkt i saken.

– Når vi etterforsker, kommer vi til å se bredt på hvem som i slike tilfeller kan holdes ansvarlig for at man har avveket fra beskyttelsesutstyret. Men hvem det er og hvor ansvaret ligger, kan jeg ikke svare på i dag, sier Nordin.

Karolinska vil ikke svare på spørsmål om saken, men i en epost til nyhetsbyrået TT skriver sykehuset at det følger anbefalingene fra folkehelsemyndighetene og Verdens helseorganisasjon når det gjelder beskyttelsesutstyr.