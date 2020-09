Roble er ny i politikken, men har blant annet studert på Kungliga tekniska högskolan og jobbet for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Han kom til Sverige i 1992 på starten av borgerkrigen i Somalia og har dobbelt statsborgerskap.

Khaire var statsminister i drøyt tre år, men ble avsatt i juli da nasjonalforsamlingen med overveldende flertall stemte for et mistillitsforslag mot ham.

Mistillitsforslaget mot Khaire, som kom til Norge som flyktning i 1989 og jobbet i mange år i Flyktninghjelpen, ble fremmet fordi han ikke hadde lyktes i å bedre sikkerhetssituasjonen i landet og muliggjøre demokratiske valg i februar 2021.

President Mohamed Abdullahi Mohamed utnevnte Roble kort tid etter at presidenten i samarbeid med regionale ledere vedtok å legge død arbeidet med å reformere valgsystemet.

Somalia har siden 1969 arbeidet for å innføre et demokratisk system der hver person har én stemme. Målet var at dette skulle erstatte det nåværende systemet, der delegater velger medlemmene av nasjonalforsamlingen, som så velger en president.

