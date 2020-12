Anna Hallberg fra Socialdemokraterna, med ansvar for nordisk samarbeid og utenrikshandel, er bekymret for situasjonen mellom nabolandene, etter at hun har fått høre om svensker som har fått ukvemsord slengt etter seg, utfrysning og biler som har blitt angrepet, skriver svenske Dagens nyheter (DN).

I avisens intervju med ministeren, får hun svare på hva hun synes om det avisen kaller «norska coronaföraktet mot svenskar» - og ikke minst; hva hun mener må gjøres for å bedre situasjonen.

Norden i særstilling

Hallberg var i forrige uke i møte med representanter for kommunen og næringslivet i Strømstad, for å diskutere kollapsen i grensehandelen, etter at koronapandemien fikk Norge til å stenge grensen i mars.

Selv om arbeidsløsheten i grensebyen har økt med 75 prosent det siste året, sa ordfører i Strømstad Kent Hansson - til nrk.no forrige tirsdag - at dette slett ikke var det eneste problemet. Han mente å se en gryende nasjonalisme som føltes ubehagelig, og sa at svensker i Norge ble sett på som pestsmittede.

– Det finnes jo til og med bedriftseiere og politikere som har uttalt seg nedverdigende om det andre landets befolkning, og som har gjort det til en konkurranse mellom landene om hvem som har klart seg best i pandemien. Det er helt uakseptabelt, sier Hallberg.

Hun er likevel glad for at statsminister Erna Solberg i forrige uke uttalte til Sveriges Radio at hun var bekymret over hvordan folk oppførte seg - og at koronaskam ikke måtte få ødelegge for det nordiske samarbeidet.

Fornøyd med Finland og Danmark

Hallberg er redd for at fiendtlighet og nasjonalistiske strømninger nå risikerer å få langvarige konsekvenser for det nordiske samarbeidet.

– Vi er i en særstilling i Norden og behandler hverandre på en spesiell måte. Jeg er urolig for at dette her, om det får fortsette for lenge, kan sette dypere spor.

Ettersom grenseproblemene mellom de nordiske landene ble identifisert tidlig i epidemien, har Hallberg hatt flere diskusjoner med sine nordiske kollegaer. Hun er fornøyd med løsningene de har oppnådd med Finland og Danmark - og sier de sosiale spenningene minsket, og at de økonomiske forutsetningene ble forbedret, etter at Finland valgte egne løsninger for grensekommunene i Tornedalen.

Norge har ikke kommet med noen tilsvarende ordning, selv om det lenge har blitt etterlyst fra svensk side. Hallberg mener landene egentlig ønsker det samme, men at Norge ikke har valgt å lage delregionale unntak for grenseområdene, selv om smitten der ikke har spredd seg på samme måte som i andre deler av landet.

Etterlyser økt samarbeid

– Det er deres beslutning - og vi i Sverige vil heller ikke at noen skal legge seg opp i våre nasjonale beslutninger, men jeg tror det er viktig å lytte til våre medborgere ved grensen - og jeg kommer til å fortsette å påpeke at det vi har foreslått er rett veg å gå, sier Hallberg.

Hun legger til at hennes nylige møte med politikere, næringsliv og tillitsvalgte i Strømstad har styrket hennes tro på dette.

Ifølge ministeren er det nå viktig at man ikke bare snakker om problemer, men også kommer med konstruktive idéer for å bremse de nasjonalistiske srømningene og fremme det nordiske samarbeidet.

– Hvilke samarbeidsprosjekter og investeringer kan vi gjøre sammen? Kan vi kanskje framskynde disse, for å vise hverandre og våre medborgere godvilje? Jeg har allerede flere idéer som jeg har pratet om med mine medarbeidere, avslutter Hallberg - uten å avsløre overfor avisen hva slags prosjekter hun sikter til.

