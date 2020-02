Equinor har gitt beskjed til myndighetene i Australia om at de dropper planene om leteboring i Australbukta utenfor kysten av Sør-Australia.

Like før jul ble det gitt grønt lys til Equinors miljøplan for oljeboring i Australbukta. Equinor opplyser nå at selskapet har gått gjennom leteporteføljen på nytt.

– Ikke er kommersielt konkurransedyktig

– Godkjenningen av miljøplanen for letebrønnen Stromlo-1 bekreftet at vi er stand til å gjennomføre sikre operasjoner i Australbukta. Equinor har imidlertid besluttet å stoppe planene for boring av letebrønnen Stromlo-1 ettersom muligheten ikke er kommersielt konkurransedyktig, sier Equinors landsjef Jone Stangeland i Australia i en pressemelding.

Stangeland opplyser at selskapet skal diskutere videre med føderale og statlige myndigheter i Australia om beslutningen om å avslutte leteprogrammet.

Flere trakk seg

BP droppet boreplanene i samme område i 2016, og det samme gjorde Chevron året etter, skriver ABC News. Equinor gikk inn i lisensen i Australbukta som partner i 2013, og tok over som operatør med 100 prosent eierandel i 2017. Nå er planene kastet, men Equinor sier selskapet fremdeles ser muligheter i Australia.

– Vi har en letetillatelse utenfor kysten av Vest-Australia, og beholder andre eksisterende andeler og aktiviteter i Australia, sier Stangeland.

Idealister

Mange av dem som har kjempet mot Equinors planer i Great Australian Bight er idealister på flere områder og svært bevisste på det truede dyre- og plantelivet utenfor kysten. Flere flyttet dit for å fiske, dykke eller surfe, som Taylor og Jones, som kom for 19 år siden, bodde først mest på båt og så på fastlandet da de fikk barn.

– Åh, det var så herlig da borgermesteren her kom ut til oss med den meldingen og sa at Equinor hadde trukket seg! Telefonen har ikke stått stille, det er helt fantastisk. Det er en byrde som er tatt av skuldrene våre, nå blir det fest, sier Jones til NTB.

Elliston og kystregionen rundt har et røft klima, langt utenfor allfarvei og overlatt til seg selv, avhengig av å kunne klare seg på lite i perioder, og ikke minst er fisket, turistnæringen og det som er mulig å dyrke, helt livsnødvendig for alle som bor der.

En oljeutbygging, med risiko for en ulykke med utslipp, kunne sette alt i fare.

Vendepunkt i Norge

Surferne i Australia har arrangert demonstrasjoner flere steder, men mener det virkelige vendepunktet i kampen var at de sendte en delegasjon til Norge og Equinors generalforsamling i mai i fjor.

– Equinor er eid av folket, og folks stemme betyr tydeligvis mye i Norge. Nå stålsetter vi oss for neste kamp, for i kulissene lurer nok flere oljeselskaper. Det er mange som har hørt ryktene om at det er mye olje utenfor kysten vår. Men i kveld skal vi samle så mange vi kan i surfemiljøet og feire, sier Tim, og regner med at de kan tromme sammen kanskje 150 stykker. Det er nesten alt som kan krype og gå i regionen.

– Dette har i det minste skapt skikkelig samhold.

Gjorde det rette

Jones sier ydmykt at Anna er frontfiguren av de to i surfermiljøets kamp mot oljeselskapers utbyggingsplaner i Australbukta. I bakgrunnen står hun i et annet intervju.

De to har én melding til Equinor:

– Dere gjorde det rette til slutt!

Nærmeste supermarked er 160 kilometer unna. De er selvforsynt med mat og drikke, mens klær og alt til husholdningen – til og med drivstoff – ordnes ved gjenbruk eller lages selv i hjemmet 10 kilometer utenfor byen Elliston, som med sine rundt 300 innbyggere nærmest er en metropol på denne delen av sørkysten av Australia.

– Det har vært snart tre år nå med kontinuerlig kamp mot Equinor. Da de fikk miljøplanen sin godkjent var det veldig mange her som ble skikkelig bekymret, men vi hadde hele tiden troen på at de ville gjøre det rette, og så gjorde de jo også det til slutt, som BP og Chevron, sier Jones.