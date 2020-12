Jorden er på et tippepunkt i 2020 der massen av alle menneskeskapte gjenstander er blitt like stor som massen av all biomasse, som trær, planter, dyr, bakterier og sopp, ifølge en studie som er publisert i tidsskriftet Nature.

Forskere ved Weizmann Institute of Science i Rehovot utenfor Tel Aviv i Israel står bak studien.

Menneskeskapte ting veier nå 1,1 terratonn, eller 1,1 trillioner tonn, ifølge forskernes beregninger. Instituttet anslår at innen 2040 vil «jungelen» av betong, stål og plastikk skapt av mennesker veie mer enn dobbelt så mye som biomassen.

Forskerne vedgår at det er umulig å veie all masse på jorden, og forskerne har dermed forsøkt å lage et best mulig anslag for utviklingen.

Til sammenligning tilsvarte vekten av menneskeskapte ting ved starten av 1900-tallet rundt 3 prosent av vekten av biomasse. Etter andre verdenskrig har produksjonen globalt eksplodert. Mennesker produserer nå ting tilsvarende vekten av alle personer på jorden hver uke i gjennomsnitt.

Ron Milo, professor i plante- og miljøvitenskap ved instituttet, sier det ikke finnes noen lignende studie i verden, så vidt de vet. Resultatene viser hvor mye større vårt globale fotavtrykk har blitt, sier han.

Han håper studien kan føre til at mennesker som art tar mer ansvar for å bevare natur og miljø.