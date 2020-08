Forskerne har testet 540 hunder og 277 katter nord i Italia, de fleste av dem i Lombardia-regionen som har vært hardt rammet av koronapandemien.

Kjæledyrene i undersøkelsen levde enten i husholdninger der noen var smittet, eller i områder der det befant seg mange koronasmittede.

Forskerne fant at 3,4 prosent av hundene og 3,9 prosent av kattene hadde antistoffer i blodet, noe som tyder på at de har vært smittet.

Thomas Mettenleiter, som leder det føderale tyske instituttet for dyrevelferd (FLI), er ikke overrasket over at dyr får overført smitte fra mennesker.

– Dette bekrefter det vi alt vet, sier han.

