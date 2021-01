Lowy Institute i Sydney har vurdert 98 land etter seks kriterier, som blant annet bekreftede smittetilfeller, dødstall og testing.

– Samlet sett viser disse indikatorene hvor godt eller dårlig landene har håndtert pandemien, heter det i rapporten fra instituttet.

De har brukt offentlig tilgjengelig og sammenlignbar informasjon og har målt hvor godt landene håndterte utbruddet i de 36 ukene etter at de registrerte de første 100 smittede.

USA blant de verste

I tillegg til New Zealand, som i stor grad har holdt covid-19 på avstand med tidlige og strenge tiltak, er Vietnam, Taiwan, Thailand, Kypros, Rwanda, Island, Australia, Latvia og Sri Lanka blant landene som er rangert best.

På bunnen av lista ligger Brasil, tett fulgt av Mexico, Colombia, Iran og USA. Brasil har registrert mer enn 220.000 koronarelaterte dødsfall, og kun USA har flere dødsfall med over 439.000, ifølge Worldometers.

Norge er rangert som nummer 18 i kåringen, like bak Finland. Danmark havner på en 23.-plass for sin håndtering, mens Sverige er nummer 37, ifølge oversikten til Lowy Institute.

Dårlige resultater i G7

Studien viser at land i det østlige Asia og Oseania har håndtert pandemien best, til tross for at utbruddet startet i Kina. Kina er for øvrig ikke med i studien på grunn av manglende offentlig informasjon om koronatesting.

I Nord- og Sør-Amerika har utviklingen blitt verre og verre. De har seks av de sju verste landene på listen.

Blant G7-landene gjorde Japan det best med en 45. plass, etterfulgt av Tyskland (55), Italia (59), Canada (61), Storbritannia (66), Frankrike (73) og USA (94).

