Selskapet Pacific Gas and Electric (PG&E) er pålagt å betale 15 milliarder kroner å ha bidratt til de dødelige skogbrannene i California i 2017 og 2018. Et forlik med ofrene på 120 milliarder kroner er derimot avvist av guvernøren i delstaten, og strømselskapet må tilbake til forhandlingsbordet for å løse den tvisten.