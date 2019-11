Streik i Lufthansa fører til 1.300 kanselleringer – også avganger til og fra Norge blir påvirket

Foreløpig er det fly til og fra München og Frankfurt som er påvirket her til lands.

– I morgen har vi åtte avganger og åtte ankomster med Lufthansa. Tre ankomster og fire avganger er innstilt så langt, sier kommunikasjonsrådgiver Nora Prestaasen i Avinor til NTB.

Fredag er tre avganger og fire ankomster kansellert.

– Vi oppfordrer de reisende til å følge med på informasjonen fra Lufthansa, sier Prestaasen.

Globalt fører streiken til at 180.000 passasjerer blir berørt, sier Lufthansa onsdag, etter to mislykkede forsøk på å stanse streiken i arbeidsretten.

Flyselskapet har stilt spørsmål ved om streiken, som organiseres av fagforeningen Ufo, er lovlig, men retten ga grønt lys.

De kabinansatte streiker for høyere lønn for selskapets rundt 21.000 kabinansatte. I tillegg er det et krav om at sesongarbeiderne skal få bedre muligheter til fast ansettelse.

Flyselskapet har allerede tilbudt kundene å endre billettene gratis.