Straffet for overvektig katt på flyet

Mikhail Galin skulle ut og fly med katten sin, men fikk beskjed fra flyselskapet Aeroflot om at han måtte sende katten med kofferten.

Hvorfor det mon tro? Jo, fordi gråstripete Viktor på 11 kilo rett og slett var for tjukk til å være med inn i flyet.

Det er ikke barte kofferter som kan være for tunge der altså.

– Et mareritt

Kjæledyr som veier mer opptil 8 kilo får lov til å være med inn i kabinen, mens større dyr må fraktes sammen med bagasjen under i flyet. Galin syntes det var for galt at Viktor skulle måtte holde ut dette.

– Det ville bli et mareritt hun måtte båret med seg resten av livet, skriver Galin i en Facebook-post.

Han skriver også at han prøvde å forklare dette for flyselskapet, uten hell.

Brukte falsk mini-katt

Galin kom dermed opp med en plan for å likevel få med seg katten:

Nemlig å finne en identisk, men mindre katt, som skulle bestå vekt-kontrollen i Viktors navn. «Stedfortreder-katten», som han kaller den i sitt eget facebook-innlegg om hendelsen.

Mikhail utsatte reisen og kjøpte ny billett til en dag senere, denne gangen på business class.

– Etter å ha tilbrakt en natt til i hovedstaden, dro vi til flyplassen med katten, reserve-katten og dens eiere, skriver han.

Og planen fungerte, Galin fikk en venn til å finne fram en mini-Viktor som han deretter byttet ut med sin egen etter å ha smuglet ham gjennom kontrollen.

– Operasjonen med å bytte ut den overvektige katten Victor med miniatyrpus Phoebe var vellykket - vekten viste at katten var godt under grensen, og flyselskapets ansatte ønsket oss hjertelig en god flytur.

Her ser du hvor svær katten er. Saken fortsetter under bildet.

Foto: Skjermdump fra Instagram

Viral facebook-post

Alt så altså ut til å gå som smurt. Men historien stopper ikke der: Galin var så stolt over sin egen smugling at han beskrev den i detalj på facebook, akkompagnert av bilder av katten.

Et bilde hvor den får beundre utsikten utenfor flyvinduet, et annet hvor Viktor ligger ved siden av et champagneglass.

Dessverre gikk Facebook-posten viralt og nådde til slutt dermed også flyselskapet Aeroflot. De svarte med å slette alle Galins opptjente bonuspoeng hos selskapet som en reaksjon på «bevisst regelbrudd».

«Je Suis Fat Cat»

Bonusene hadde han blant annet brukt til å oppgradere nevnte flytur med, til Business class. Galin hadde bonuspoeng tilsvarende nesten 650.000 kilometer på kontoen.

Flyselskapets beslutning har skapt furore blant katteelskere verden over.

Tusenvis har engasjement seg form av likerklikk og delinger, samt egne memes med tekst som kan oversettes til «Je Suis Tjukk Katt» eller «Je Suis Fat Cat»

Som et tegn på takknemlighet postet Galin et bilde på instagram fra da Viktor bare var kattunge.

