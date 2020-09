Demokraten og milliardæren Michael Bloomberg, sangeren John Legend, regissør Stephen Spielberg, basketballstjernene LeBron James og Michael Jordan er blant over 44.000 personer som har samlet inn til sammen 20 millioner dollar. En rekke selskaper som Warner Music, Levi Strauss og MTV har også donert penger.

Beløpet sluses via Florida Rights Restoration Commission (FRRC), som tirsdag opplyste at pengene kan brukes til å betale gjeld som tusenvis av straffedømte ikke har kunnet betale etter at de sonet ferdig fengselsstraffene.

Noen av de løslatte har titusener av dollar i gjeld, og flesteparten av dem er ikke i stand til å betale for seg, ifølge FRRC.

Organisasjonens innsats er et svar på en lov som guvernør Ron DeSantis signerte i Florida i fjor. Loven trådte i kraft tidligere denne måneden. Den gjør at straffedømte som har sonet ferdig sine dommer, men som fortsatt har utestående bøter eller ubetalte rettslige gebyr, fratas stemmeretten. Ifølge FRRC kan loven derfor hindre rundt 750.000 mennesker, en stor andel av dem svarte og latinamerikanere, fra å stemme.

– Retten til å stemme er grunnleggende i vårt demokrati, og ingen amerikaner burde bli nektet den retten, sier Bloomberg.