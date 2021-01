Onsdag 20. januar tas Joe Biden etter planen i ed som USAs 46. president. Innsettelsesseremonier er vanligvis en storslått affære, der tusenvis av skuelystne samles på gressletta foran kongressbygningen på Capitol Hill i Washington DC. Underveis er det musikalske innslag, før det på kvelden holdes ball.

Mye må gjøres annerledes i år på grunn av koronapandemien, men på toppen kommer enda strengere sikkerhetstiltak etter at en mobb av Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar.

Høye gjerder er midlertidig satt opp rundt hele Capitol Hill. Foto: Chip Somodevilla/AFP/NTB

Flere frykter situasjonen igjen kan utarte også før selve seremonien onsdag. Høyreorienterte grupper har varslet en væpnet demonstrasjon på søndag, og i sosiale medier har det kommet trusler om vold, ifølge The Washington Post.

I et internt notat har FBI advart om at det også planlegges væpnede demonstrasjoner i alle USAs 50 delstatshovedsteder fram mot innsettelsen.

Soldater på plass

Sikkerhetsopplegget i år er enda strengere enn under tidligere presidentinnsettelser. Rundt 21.000 reservister fra nasjonalgarden er allerede på plass i Washington, opplyste general Daniel Hokanson, sjef for nasjonalgarden, torsdag. Antallet ventes å øke til 26.000 innen Biden tas i ed, ifølge nyhetsbyrået AP.

Da Trump ble tatt i ed for fire år siden, stilte nasjonalgarden med rundt 8000 soldater.

Flere hundre soldater fra nasjonalgarden holder vakt inne i Kongressen i dagene fram til Joe Bidens innsettelsesseremoni. Foto: J. Scott Applewhite/AP/NTB

Nasjonalgarden er på vakt døgnet rundt på Capitol Hill etter opptøyene forrige uke, og bilder av soldater liggende på gulvet i Kongressen har vakt oppsikt. Soldater er også på plass utenfor bygningen, og det er satt opp et to meter høyt gjerde og piggtråd rundt Capitol Hill.

Flere veier og gater i nærheten er stengt, og Washington-ordfører Muriel Bowser har bedt folk om å holde seg unna området. Fra fredag til og med torsdag 21. januar stenges 13 metrostasjoner i storbyen, deriblant viktige knutepunkter.

Private selskaper har tatt egne grep, blant dem utleieselskapet Airbnb, som har kansellert alle reservasjoner i hovedstadsområdet neste uke. Flere amerikanske flyselskap har skjerpet sikkerheten før seremonien, og passasjerer som skal reise til Washington-området får ikke lenger sjekke inn våpen i bagasjen.

Fungerende justisminister Jeffrey Rosen har advart mot potensielle angrep, og har bedt folk melde fra hvis de har tips om mulige trusler før innsettelsesseremonien.

Medlemmer av nasjonalgarden benyttet anledningen til å ta en lur mellom vaktene i Kongressen. Foto: Brendan Smialowski/AFP/NTB

Stenger ned

Washington Monument, den store obelisken reist til ære for George Washington i parkanlegget National Mall, ble tidligere i uka stengt etter trusler mot Bidens innsettelse. Torsdag ble det kjent at hele National Mall angivelig skal stenges 20. januar. Grøntområdet vil kun være tilgjengelig for medier og sikkerhetspersonell, sier to personer med kjennskap til saken til The Washington Post.

National Mall har tradisjonelt vært stedet der det meste av publikum har samlet seg for å følge innsettelsesseremonien. Opplysningene er ikke bekreftet, og National Park Service har offisielt uttalt at det ikke er tatt noen endelig avgjørelse, ifølge NTB.

Forberedelsene til seremonien er for lengst i gang. Foto: Mandel Ngan/AFP/NTB

Onsdagens seremoni holdes på dagen to uker etter stormingen av Kongressen. Fem mennesker mistet livet under opptøyene, og det ble funnet rørbomber utenfor hovedkvarteret til både Republikanerne og Demokratene. Personen bak rørbombene er ennå ikke pågrepet.

Kjendistungt

De siste dagene har det også kommet stadig mer informasjon om hva vi kan vente oss av selve innsettelsesseremonien.

Et samlet USA, «America United», er temaet for seremonien, og Donald Trump kunngjorde forrige uke at han ikke kommer til å delta. Han blir den første presidenten på 152 år som ikke er til stede når etterfølgeren skal tas i ed. Vanligvis inviteres den påtroppende presidenten til Det hvite hus før innsettelsen, men det kommer heller ikke til å skje i år, ifølge Vox.

Torsdag kunngjorde Bidens team at artistene Jennifer Lopez og Lady Gaga skal opptre under innsettelsesseremonien, meldte blant andre CNN. Lady Gaga drev valgkamp for Biden før valget i november i fjor, og hun skal etter planen synge nasjonalsangen.

Vanligvis ville Biden kjørt nedover hovedgata Pennsylvania Avenue til Det hvite hus etter å ha blitt tatt i ed, men det erstattes med en virtuell parade over hele USA.

Istedenfor ball på kvelden har Bidens innsettelseskomité lagt planer for en egen TV-spesial, sier en kilde til Politico. Programmet skal sendes på en rekke kanaler, deriblant CBS og CNN, mens en talsperson for Fox sier at de ikke skal sende hele, men lover direktesendinger av talene til Biden og Harris.

Programmet skal vare i 90 minutter, med filmstjernen Tom Hanks som vert. Det blir musikalske innslag ved stjerner som Justin Timberlake, Ant Clemons, Jon Bon Jovi og Demi Lovato. I tillegg til kjendisene er planen å løfte fram amerikanske helter.

– Vi har sett utallige helter det siste året som har stått fram i frontlinja for å hjelpe sine med-amerikanere, så vi skal fortelle deres historier, spre deres kollektive lys, og ferie det beste av landet og folket vårt med dette programmet i beste sendetid, sier sjefen for innsettelseskomiteen, Tony Allen.

Trumps innsettelse

Mye var annerledes da Donald Trump ble innsatt i 2017. En lang rekke kjente artister sa enten nei til å opptre, eller gjorde det klart at det ikke var aktuelt for dem, uavhengig om de ble spurt eller ikke.

Hvor mange som faktisk møtte opp for å se Trump bli tatt i ed, ble også en stor snakkis. Daværende pressetalsmann Sean Spicer i Det hvite hus anklaget i etterkant mediene for å underrapportere hvor stor folkemengden var, og hevdet at Trump dro det største publikummet til en presidentinnsettelse noensinne – både i Washington og verden rundt. Ifølge tall på hvor mange som reiste og fotobevis, var Spicers påstander feilaktige.

Kort tid seinere forsvarte Kellyanne Conway, som inntil nylig var en av Trump nærmeste rådgivere, Spicer. «Alternative fakta» svarte hun i et intervju da hun ble spurt om pressetalsmannens påstander.

