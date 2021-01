Stormingen av Kongressen: – Intensjonen var å fange og drepe folkevalgte

Den føderale påtalemyndigheten i USA kommer nå med svært dramatiske beskrivelser av hva de mener var intensjonen bak stormingen av kongressbygningen, skriver CNN.

CNN viser til et rettsnotat som omhandler Jacob Anthony Chansley, kjent som Jake Angeli. I bar overkropp, malt ansikt og med en pelslue med horn på hodet, tok han seg inn i kongressbygningen i Washington med et spyd. Chansley ble pågrepet og siktet for sine handlinger sist lørdag. Ifølge CNN skal han selv ha ringt FBI og sagt at han deltok, og skal samtidig ha fortalt dem at han kom «sammen med en gruppe med andre patrioter» fra Arizona.

Mener de har sterke bevis

I et notat viser Capitol Police i Washington til hva Chansley selv har sagt og gjort under stormingen, og de mener de har «sterke bevis» for at intensjonen til noen av opprørerne var «å fange og drepe folkevalgte», skriver CNN.

Det er advokater fra Justisdepartementet i Arizona som har skrevet ned beskyldningene mot Chansley i forkant av et fengslingsmøte. Påtalemyndigheten vil ikke slippe Chansley fri og beskylder ham for å være en fare for landet.

Under stormingen av Kongressen, ble Chansley blant annet avbildet da han satte seg i visepresidentens stol i Senatet. Chansley er en kjent skikkelse i det konspiratoriske QAnon-miljøet. Høyreradikale tilhengere som tilhører denne internettbevegelsen, mener verden styres av en mektig elite og ser på Trump som folkets redningsmann.

Forsvareren slår tilbake

Forsvareren til Chansley går hardt ut mot påstandene fra påtalemyndigheten.

– Han elsket Trump, hvert eneste ord han sa. Han lyttet til ham, sa uttalte advokat Al Watkins til CNN.

Advokaten la til:

– Min klient er ikke voldelig. Han krysset ingen politisperringer. Han angrep ingen, framholdt Watkins.

Trodde hun skulle dø

Kongressmedlem Alexandria Ocasio-Cortez uttalte tirsdag at hun trodde hun skulle dø under stormingen. I en video på Instagram fortalte hun om møtet med mobben.

– Jeg visste ikke om jeg kom til å leve lenger den dagen.

Demokraten var ikke i bygningen under stormingen, men hun var redd for at kolleger i Kongressen skulle si hvor hun var.

Hun viste til at flere av kongressmedlemmene tror på konspirasjonsteoriene til QAanon.

– Jeg følte meg ikke trygg blant de andre kongressmedlemmene.

NBC skriver fredag at flere demokrater i Kongressen frykter at kolleger vil drepe dem. Don Beyer fra Virginia viser til at det er republikanske medlemmer i nasjonalforsamlingen som støtter konspirasjonsteoriene til QAnon og demokraten uttrykker at han ikke er trygge på dem.

Det er nå installert metalldetektorer utenfor salen til Representantenes hus, noe flere republikanere har reagert kraftig på.

Demokratene er fortsatt rasende over at 147 republikanerne stemte for å oppheve valgresultatet – selv etter stormingen av Kongressen, skriver NBC.

Beyer uttaler at den største følelsesmessige påkjenningen er at «våre kolleger» kanskje utgjør en «fysisk fare».

