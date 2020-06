Av Fredrik Moen Gabrielsen og Caroline Ulvin Johansson

– Det er jo dypt tragisk, både for den som ble drept, familien og den øvrige befolkningsgruppen som han representerer, sier Støre til NTB.

Han legger vekt på at USA har fått en ny sak med politivold mot en afroamerikaner som endte med dødsfall, og at dette skjer mot en minoritetsgruppe som gjennom hele deres historie har vært utsatt. I tillegg er USA i en dyp økonomisk krise som følge av koronaepidemien, med 40 millioner arbeidsledige der mange mennesker står uten inntekt.

– Covid-19 rammer sosialt skjevt og tar livet av flere afroamerikanere enn hvite amerikanere, påpeker han.

Kommentar: «Ingen bør være overrasket over at USA eksploderer»

– En president som ikke har empati

Støre peker på at en bærende idé i det liberale demokratiet er at politikken skal gi folk trygghet og løse samfunnsproblemer. En styrke ved den amerikanske politikken har vært at de to politiske fløyene overlapper og finner løsninger sammen, men dette er nå nesten helt fraværende, understreker han.

Ap-lederen mener vi i dag ser en situasjon i amerikansk politikk der de to partiene jobber mot hverandre.

– På toppen av det, har vi en president som ikke klarer å være en samlende figur, og som ikke har empati. Det er jo en kontrast til egenskaper som nesten alle presidenter før ham hadde, sier Støre.

Les også: Slik har uroen i USA utviklet seg siden Floyds død

– Kan ikke forstå USA gjennom Trump

Han understreker at vi nå ser en president som går til motangrep og som har en retorikk som splitter og setter grupper opp mot hverandre.

– Samtidig kan vi ikke forstå USA gjennom personen Donald Trump, på samme måte som vi ikke kan forstå Russland gjennom Putin, eller Kina gjennom Xi. De er uttrykk for en politisk kultur og en politisk historie, påpeker han.

Les også: – Amerikanske byer er langt farligere enn det er her (Dagsavisen+)

USA tar ikke lederrollen

Ap-lederen mener videre at koronakrisen er den første store internasjonale krisen i nyere tid der USA ikke har en lederrolle. Han etterlyser sterkere samarbeid for å bekjempe og varsle om smitte.

– Verden trenger nye og modige ideer for å håndtere et helsefellesskap som pandemien har minnet oss på, og det kommer til å være der lenger ut i det 21. århundre. Men et USA som er fraværende, og som trekker seg ut av klimasamarbeid og helsesamarbeid, skader dessverre, sier Støre.

Samtidig forstår han at USA for tiden står i en utfordrende situasjon.

– Det er jo portforbud i et titalls amerikanske byer. Og en president som vurderer å sette hæren inn mot demonstranter. Det er ikke vanskelig å forstå at et slikt land har mer enn nok med seg selv.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen