Det var knyttet stor spenning til om prosessen kunne komme i havn før EU-toppmøtet tar til senere torsdag.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker kaller avtalen mellom EU og Storbritannia «rettferdig og balansert».

– Hvor det er vilje, er det en avtale – og vi har en! Den er rettferdig og balansert for EU og Storbritannia og den bekrefter vår vilje til å finne løsninger. Jeg anbefaler at toppmøtet slutter seg til avtalen, skriver Juncker på Twitter.

– Vi har fått en flott ny avtale som tar tilbake kontrollen – nå burde parlamentet få brexit gjennomført lørdag, skriver Storbritannias statsminister Boris Johnson på Twitter.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl