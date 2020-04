Barna har ikke vært syke i forveien, skriver Reuters.

– Det er noen barn som har dødd, som ikke hadde underliggende helseproblemer, sier Hancock til LBC Radio. Men antallet er lavt, understreker han.

Nytt fenomen

I Storbritannia er det sendt ut et varsel til legene om at intensivavdelinger i London og andre deler av landet har fått inn alvorlig syke barn med uvanlige symptomer, skriver BBC.

– Det er en ny sykdom som vi tror kan være forårsaket av koronaviruset, men vi er ikke 100 prosent sikre. Men dette er noe vi er urolige for, sier Hancock.

Ifølge avisa Guardian er minst tolv barn blitt lagt inn på sykehus.

Medisinsk direktør Stephen Powis ved det offentlige helsevesenet NHS sier til BBC at de nylig har blitt klar over problemet.

– Det er bare de siste dagene vi har sett rapporter om dette, sier han.

Blant symptomene er høy feber og hovne arterier. Sykdommen minner om Kawasaki-sykdommen, som er mer vanlig i deler av Asia.

Gransker koronaforbindelse

Enkelte av barna, men ikke alle, har testet positivt for koronaviruset.

Britiske og italienske medisinske eksperter gransker nå om det der en mulig forbindelse mellom koronaviruset og utbruddene av den alvorlige betennelsessykdommen.

Også nord i Italia, et av områdene som er hardest rammet av koronapandemien, er det rapportert om et usedvanlig høyt antall barn under ni år som er rammet.

Ifølge Powis er det for tidlig å si om den nye barnesykdommen er forbundet med korona. Chris Whitty, den britiske regjeringens øverste medisinske rådgiver, mener på sin side at dette er «høyst sannsynlig».

