Storbritannia og EU bekymret for Hongkong-lov

– Dette er et alvorlig skritt, som er dypt bekymringsfullt, sier Storbritannias utenriksminister Dominic Raab etter at det ble kjent at den omstridte sikkerhetsloven nå trer i kraft.

– Vi må snarest mulig se på hele lovteksten, og basert på det vurdere om den er i strid med vår felles erklæring og hva Storbritannia skal foreta seg videre, sier Raab. Han har varslet en uttalelse i Underhuset onsdag, opplyser opposisjonspartiet Labour.

50-årsgaranti

Hongkong var underlagt britisk styre fram til territoriet ble tilbakeført til Kina i 1997. Da garanterte kinesiske myndigheter at storbyen skulle få beholde en rekke friheter, inkludert selvstyre innen rettsvesen og lovgiving, i 50 år.

Kina hevder de fortsatt følger avtalen om «ett land, to systemer», mens kritikere mener den nye sikkerhetsloven truer borgerrettighetene i finansmetropolen.

I Underhuset tirsdag ba Raab Kina «ta et skritt tilbake, respektere rettighetene til folk i Hongkong og leve opp til sine internasjonale forpliktelser».

Statsminister Boris Johnsons har tilbudt utvidede visumrettigheter til flere millioner hongkongkinesere dersom loven blir iverksatt.

EU beklager

Både EU-president Charles Michel og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen beklager Kinas vedtak.

– Vi har ved flere anledninger, seneste i direkte samtaler forrige uke, gjort det klart at den nye loven ikke er forenlig med Hongkongs grunnlov eller Kinas internasjonale forpliktelser, sier von der Leyen.

Hun vil foreløpig ikke spekulere om hva EU eventuelt vil foreta seg.

Norge ber Kina reversere

Norge er et av 27 land som har skrevet under på en erklæring som tar avstand fra den nye sikkerhetsloven i Hongkong og ber Kina reversere den.

– Sammen med 26 andre land, tok Norge i dag opp situasjonen i Hongkong og Xinjiang i FNs menneskerettighetsråd. Vi oppfordret til at Kinas og Hongkongs myndigheter skulle revurdere iverksettelsen av den nye sikkerhetsloven, bekrefter utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Tirsdag leste Storbritannias ambassadør til FN opp en erklæring i FNs menneskerettsråd i Genève, på vegne av 27 land – deriblant Norge, skriver VG.

Kritiserer manglende lokal involvering

– Ethvert lovverk bør ha som formål å beskytte innbyggernes interesser og sikkerhet. Det er derfor viktig at befolkningens syn reflekteres når nye lover innføres, sier utenriksministeren.

Hun kritiserer den manglende involveringen av lokale myndigheter i Hongkong.

– Involvering av lokale myndigheter i kombinasjon med en åpen og inkluderende dialog med innbyggerne, er avgjørende, sier Søreide.

Livstid for hærverk

Søreide frykter økt konfliktnivå og innskrenking av politiske rettigheter. Loven åpner blant annet for å straffe demonstranter som ødelegger kjøretøy med livstid i fengsel, og stenging av selskaper som handler i strid med loven.

I tillegg åpner loven for at Kina kan overstyre det lokale folkestyret i Hongkong, for å straffe personer som begår handlinger som ses på som en trussel mot statens makt.

Innlegget ber også om at FNs høykommissær for menneskerettigheter skal få adgang til Xinjiang nordvest i Kina for å overvåke menneskerettighetssituasjonen for uigurer og andre minoritetsgrupper.

