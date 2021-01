Storbritannia fordømmer Kinas «barbari» overfor uigurene

– Det er et forferdelig barbari som vi trodde vi var kvitt i en annen tid, som foregår i denne stund hos et av verdenssamfunnets ledende medlemmer, sa utenriksminister Dominic Raab til det britiske Underhuset tirsdag.

– Vi har et moralsk ansvar, fortsatte han.

Raab la fram en plan som skal hindre at britiske selskaper uforvarende eller med overlegg tjener på eller bidrar til overgrep mot uigurene Xinjian-provinsen nordvest i Kina.

Den britiske loven mot moderne slaveri skal strammes inn og åpne for bøtelegging av bedrifter som ikke sørger for åpenhet om sin virksomhet. Loven skal også gjelde for det offentlige.

Regjeringen er blant annet bekymret for at tekstilindustrien ikke undersøker godt nok hvorvidt varene stammer fra tvangsarbeid i Xinjiang. Regionen er en stor bomullsprodusent.

Kina har avvist anklagene fra menneskerettsgrupper om at den tvinger uigurer, en muslimsk minoritet, til å arbeide på fabrikker og hevder i stedet at innbyggere i regionen får arbeidstrening.

