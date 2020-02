Paraplyorganisasjonen TUC, som representerer en rekke fagforeninger i Storbritannia, reagerer kraftig på at storbanken Barclays har tatt i bruk en programvare som sporer hvor lenge de ansatte er borte fra pultene sine. Det skriver avisen The Guardian.

Programvaren er laget av det amerikanske firmet Sapience Analytics, og banken skal først ha testet den ut ved Barclays hovedkontor i London.

Ansatte reagerer

De ansatte skal være svært lite fornøyd med overvåkingen. En ansatt har fortalt til avisen City A.M. at folk blir svært stresset av at alt de gjør registreres. Det skal ha ført til at folk er redde for å forlate pulten, om det så bare er snakk om å hente seg vann eller gå på toalettet.

Gjennom programvaren skal de ansatte ha fått daglige oppdateringer med tips om hvordan de kan unngå pauser og øke produktiviteten.

Baclays skal ha testet ut programmet anonymt først, men de siste ukene har banken visstnok også begynt å samle inn individuelle data om de ansatte.

Big Brother-taktikk

Fagforeningsorganisasjonen TUC har beskrevet det som en «dystopisk Big Brother-taktikk», som ikke tar hensyn til de ansatte.

Etter tilbakemeldingene fra de ansatte, sier en talsperson fra banken at de alltid lytter til sine medarbeidere og at de i tida framover bare kommer til å samle inn anonyme data.

Ifølge banken var målet med prosjektet å se på hvordan man unngår overarbeid og å øke bevisstheten rundt produktivitet.

Det er ikke første gang Barclays er blitt kritisert for å bruke kontroversielle metoder. I 2017 ble det kjent at storbanken hadde innstallert sensorer som fanget opp hvor lenge ansatte var borte fra pultene sine.