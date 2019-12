Det mest sannsynlige utfallet er ifølge YouGov at toryene får 339 av de 650 plassene i Underhuset i torsdagens valg. Det er 28 flere enn alle de andre partiene til sammen. Et slikt resultat vil legge til rette for at statsminister Johnson kan oppfylle løftet om å «få brexit unnagjort».

Mens regjeringspartiet spås å få 22 mandater mer enn ved valget i 2017, ligger Labour an til å miste 31 plasser og ende på 231 – over 100 færre enn erkerivalen på den andre siden av salen.

Liberaldemokratene får 15 plasser, mens Det skotske nasjonalistpartiet (SNP) får 41 plasser i målingen. Det er henholdsvis tre og fem plasser mer enn for to år siden.

Oppslutning

Over 100.000 personer har deltatt i YouGovs måling, som er den siste i sitt slag før valglokalene åpner torsdag morgen. For to år siden traff modellen blink i 93 prosent av valgkretsene.

Det britiske valgsystemet gjør at den geografiske fordelingen av velgerne er vel så viktig som oppslutningen på landsbasis, men YouGov ser altså på hver enkelt valgkrets.

De konservative får en oppslutning på 43 prosent, men det skal altså holde til over 50 prosent av plassene. Labour ligger på 34 prosent, Liberaldemokratene på 15 og SNP på 3 prosent. De grønne får også 3 prosents oppslutning, men likevel bare ett mandat. Brexitpartiet – enda et 3-prosentsparti – kommer ikke engang inn i Underhuset.

Feilmargin

Til tross for at tory-flertall fortsatt er mest sannsynlig, får de 20 færre plasser enn i samme måling for to uker siden. Samtidig påpeker YouGov at et såkalt «hung parliament» er innenfor feilmarginene i målingen.

– Basert på denne modellen, kan vi ikke utelukke en situasjon der ingen partier får flertall i Parlamentet, sier YouGov-direktør Anthony Wells. For De konservative anslår instituttet at det er 95 prosent sjanse for å få mellom 311 og 367 plasser.

De konservative mistet flertallet ved forrige valg og trengte støtte fra nordirske DUP. I høstens brexitstrid i Parlamentet ble også det flertallet uthulet. Nå håper Johnson å vinne tilbake flertallet slik at han kan sluttføre utmeldingen fra EU.

Helse kan avgjøre

Ved siden av brexit, har det offentlige helsevesenet NHS vært sentralt i valgkampen. Analytikere har antydet at Labours evne til å holde oppmerksomheten på helse og andre sosiale spørsmål kan være avgjørende for valgresultatet.

– Denne typen saker, som er Labours kjernebudskap, kan føre til at noen få mennesker i viktige valgkretser stemmer på Labour. Det kan utgjøre forskjellen mellom en konservativ flertallsregjering eller en mindretallsregjering, sier professor Steven Fielding ved Universitetet i Nottingham til nyhetsbyrået AFP.