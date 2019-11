Tirsdag 29. oktober ble en mann stoppet i sikkerhetskontrollen ved Newark internasjonale flyplass i New Jersey, USA. Han ble tatt til side fordi røntgenmaskinen viste en gjenstand som lignet på en revolver i bagen hans.

I en spøkefull pressemelding skriver TSA, det amerikanske sikkerhetsvesenet for transport, at i stedet for å «rulle gjennom sikkerhetskontrollen, ble denne cowboyen stoppet».

Etter nærmere undersøkelser viste det seg at gjenstanden ikke var en pistol, men en replika som var lagd for å holde en toalettrull. TSA skriver selv: «Denne uvanlige gjenstanden var ikke lagd for å spinne kuler. Den var designet for å spinne toalettpapir».

Mannen valgte å gi fra seg den uvanlige gjenstanden, opplyser en talsperson for TSA til CNN. Deretter skal han ha gått videre gjennom flyplassen.

