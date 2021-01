– Demokratiet må alltid overvinne vold, og jeg er overbevist om at de demokratiske institusjonen i USA kan håndtere denne utfordringen, sa Stoltenberg torsdag.

Han beskrev stormingen av Kongressen som sjokkerende og understreket at valgresultatet i USA må respekteres.

Nato-sjefen nevnte ikke Donald Trump ved navn da han møtte pressen i Brussel. Onsdag ble det klart at Trump igjen stilles for riksrett, tiltalt for å ha oppildnet demonstrantene som trengte seg inn i Kongressen.

Selv om Trump har vært svært kritisk til Nato, har han tilsynelatende hatt et godt forhold til Stoltenberg. Trump har tidligere kalt Stoltenberg «min største fan».

