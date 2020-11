Stoltenberg la ikke fingrene imellom da han snakket om hvorfor Kinas vekst blir et hovedtema på Natos utenriksministermøte denne uken.

– Kina deler ikke våre verdier. De respekterer ikke grunnleggende menneskerettigheter og forsøker å presse andre land, sa Nato-sjefen på en pressekonferanse mandag.

– Vi må ta opp dette i fellesskap, som Nato-allierte og som likesinnede land.

Samtidig gjentok Stoltenberg at Kina ikke er Natos motstander og at landets vekst også gir viktige muligheter for handel og for Nato-landenes økonomi.

– Men det er også en viktig sikkerhetsutfordring – Kina investerer enorme summer i nye våpen. De kommer nærmere oss, fra Arktis til Afrika – og ved å investere i vår infrastruktur, sa generalsekretæren.

Han la til at Nato er nødt til å involvere seg med Kina i spørsmål om rustningskontroll og klimaendringer.

