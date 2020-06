Idet koronaviruset er i ferd med å spres i en rekke land i verden, blant annet i Afrika og Asia, kan ett problem være med på å gjøre kampen mot spredningen vanskeligere: sosialt stigma og feilinformasjon rundt koronasmitte.

Stigma og misoppfatninger kan være en hindring i kampen for å redusere spredningen av koronaviruset, ifølge internasjonale Redd Barna, Save the Children. Både mindre undersøkelser utført av organisasjonen og rapporter fra organisasjonens ansatte tyder på fordommer og og feilinformasjon som kan hindre folk i å oppsøke helsetjenesten om de utvikler symptomer på covid-19.

Hindrer hjelp

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår at koronapandemien i flere tilfeller har utløst sosialt stigma og diskriminerende atferd mot folk fra enkelte etniske bakgrunner eller mot personer som kan være syke eller har vært i kontakt med viruset.

Sosialt stigma rundt viruset kan ha følgende effekt, ifølge WHO:

* Få folk til å skjule sykdommen.

* Bidra til at folk ikke tar kontakt med helsetjensten umiddelbart.

* Bidra til at folk ikke tar forholdsregler.

Vil ikke testes

– Det er blitt for skremmende, sier Deepak Sxena, professor ved Institute of Public Health i Gujarat i India til Bloomberg News.

Utstrakt informasjon om lokal forekomst av smitte kan «avsløre» folk, fryktes det. Indisk helsepersonell har fortalt at pasienter har flyktet fra sykehus før de får resultatet av testen, av frykt for fysisk mishandling og å bli sosialt uglesett dersom de får et positivt resultat.

– Ingen vil teste seg. Folk gjør hva som helst for ikke å komme på listene som sirkulerer, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Dør-til-dør-testing i Dharavi-slummen i Mumbai, India. India er hardt rammet. Foto: NTB scanpix

Gujarat er den delstaten i India som har den høyeste andel dødsfall blant covid-19-pasienter. Sosialt stigma kan være en årsak, sier doktor Randeep Guleria, leder av Indias største offentlige sykehus, til BBC. Han sier han har diskutert mulige årsaker til dødeligheten blant smittede i området med leger ved Ahmedabad Civil Hospital.

– En viktig sak som ble diskutert er stigmaet knyttet til covid-19. Folk er fortsatt redde for å oppsøke sykehuset for å bli testet, sier han til BBC.

Kommer ikke på sykehuset

I flere vestafrikanske land rapporteres om det samme, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Enkelte vestafrikanske land var hardt rammet av ebolaepidemien for seks år siden, og opplever ulike negative konsekvenser av det nå.

Dette ser man blant annet i Sierra Leone, bekrefter Fabio Biolchini overfor Dagsavisen. Han er sykehusdirektør ved Leger uten grensers sykehus i Hangha i Kenema i Sierra Leone.

– Ja, det er et stigmaproblem knyttet til koronaepidemien. Det gjelder ikke alle, men enkelte er redde for å bli testet eller oppsøke sykehus, særlig i distriktene. Det henger tett sammen med erfaringen fra ebolaepidemien her. Under ebolaepidemien var det slik at de som dro til sykehus, ikke kom tilbake igjen. Mange har en oppfatning om at man ikke må gå på sykehuset, for der dør man. Folk i Sierra Leone er fremdeles traumatisert etter ebolaepidemien, sier Biolchini til Dagsavisen.

Han sier det også forekommer en del feilinformasjon rundt koronaviruset.

– Derfor er det viktig for oss å spre kunnskap, sier han.

Koronaepidemien er ennå ikke svært utbredt i Sierra Leone, men Biolchini regner med at det er mørketall på grunn av mangelfull testing.

Men epidemien rammer også indirekte på en annen måte, forteller han. Sykehuset han er direktør for behandler blant annet barn for malaria. Området har en svært høy dødelighet blant barn under fem år.

– Men etter at koronaepidemien kom har vi sett en skarp nedgang i pasienter som oppsøker sykehuset. I juni hadde vi en tredel av antallet pasienter vi hadde i juni i fjor. De er redde for å oppsøke sykehuset, og det fører til at de ofte kommer altfor sent med barna. Andelen pasienter som er alvorlig syke er større nå enn før, sier han.

Også hjelpeorganisasjonen Care melder om at færre oppsøker helsehjelp i Vest-Afrika på grunn av koronasituasjonen.

– For gravide og nybakte mødre kan korona hindre dem i å oppsøke og få nødvendig helsehjelp. Det kan i verste fall få dødelige konsekvenser, sier Kjersti Dale, utenlandssjef i CARE, i en uttalelse.

Tannpuss og sitroner

Ifølge funn i en rapport for Africa Centre for Disease Prevention and Control er kunnskapen om koronaviruset og hva slags symptomer det gir generelt relativt høy på det afrikanske kontinentet. I undersøkelsen ble befolkningen i urbane områder i 20 afrikanske land stilt spørsmål om covid-19.

Likevel er det en del misoppfatninger, fastslår rapporten. Blant annet svarte 58.2 prosent at påstanden «man kan forebygge covid-19 ved å drikke sitron eller vitamin C» var definitivt sann eller sannsynligvis sann.

I en undersøkelse blant 3.000 personer i Somalia for Save the children i april svarte 42 prosent at de trodde covid-19 var en slags kampanje fra regjeringen, og 27 prosent følte at covid-19 påførte enkelte minoritetsgrupper et stigma.

I en undersøkelse blant 400 personer i Zambia, også for Save the Children, viste 57 prosent at de hadde en riktig forståelse av hvordan man kan få covid-19. Likevel hadde mange blitt utsatt for feilinformasjon. Blant annet trodde 69 prosent at daglig tannpuss kan forebygge covid-19, og at 43 prosent trodde at å drikke alkohol kan forebygge smitte.

I en undersøkelse i Tanzania blant 121 personer mente 86 prosent av covid-19 påfører stigma mot enkelte grupper.

