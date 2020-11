Sterke reaksjoner etter massakren i Nigeria

FNs humanitære koordinator i landet, Edward Kallon, sier hendelsen er det alvorligste angrepet mot sivile i landet så langt i år.

– Gjerningsmennene bak denne grusomme handlingen må holdes ansvarlige, sier han.

Massakren fant sted lørdag i landsbyen Koshobe, samme dag som det var valg på lokale myndigheter.

Blant dem som reagerer er utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Nyhetene fra Borno gjør meg forferdet og svært bekymret. Dødstallet stiger etter gårsdagens grusomme massakre. Norge fordømmer på det sterkeste terror og angrep på sivile, skriver hun i en Twitter-melding.

Les også: Amnesty: Minst 60 drept av Boko Haram i Nigeria

Saken fortsetter under bildet

Ofre etter lørdagens massakre i det nordøstlige Nigeria begraves i Zaabarmar søndag. Islamistgruppa Boka Haram pekes ut som ansvarlig for massakren. Foto: Jossy Ola / AP / NTB.

Strupen skåret over

Hvor mange som ble drept er uklart søndag kveld. Kallon gikk søndag ut og satte antallet til 110. I en senere melding justerte imidlertid Kallon dette og skrev «titalls», melder DPA.

Dødstallet ble tidligere oppgitt til rundt 40, men det var frykt for at det kunne komme til å stige. Søndag opplyste regionens guvernør Babagana Umara Zulum at minst 70 var drept. Han deltok samme dag i begravelsen til flere av ofrene.

Ofrene skal stort sett ha vært gårdsarbeidere og risbønder som arbeidet med innhøsting på markene. Enkelte kilder melder at det også var fiskere blant dem. Arbeiderne skal ha blitt samlet sammen av angriperne, og deretter summarisk likvidert.

En militsgruppe som kjemper mot de islamistiske opprørerne, sier at ofre ble bundet og fikk strupen skåret over.

Les også: Bokanmeldelse: «Min søster er seriemorder» av Oyinkan Braithwaite: Morsomt fra Nigeria (+)

Presidenten fordømmer

Lederen i risbøndenes forening i delstaten Borno, Malam Zabarmari, bekrefter overfor AP at det har vært en massakre.

– Gårdsarbeiderne ble angrepet på rismarken Garin-Kwashebe i Zabarmari, sier han.

Nigerias president Muhammadu Buhari er blant dem som sørger over de drepte.

– Jeg fordømmer terroristenes drap på hardt arbeidende bønder i delstaten Borno. Hele landet skades av disse meningsløse drapene. Mine tanker er med familiene i denne tunge tiden, sier han i en uttalelse.

Saken fortsetter under bildet

Delstaten Bornos guvernør Babagana Umara Zulum (i midten) i bønn under begravelsen for ofre etter lørdagens massakre nordøst i Nigeria. Foto: Jossy Ola / AP / NTB.

Utpressing

Både Boko Haram og en utbrytergruppe som omtales som IS i Vest-Afrika-provinsen, er aktive i regionen. I løpet av et opprør som har vart i et tiår, er tusenvis blitt drept og titusenvis fordrevet i området.

Lokale tjenestemenn forteller at Boko Haram presser landsbyboere til å betale penger og truer med å ta buskap eller avlinger. Etter hvert har enkelte begynt å yte motstand mot gruppa.

Les også: Fire blindpassasjerer levde bak roret på norsk oljetanker i ti dager

En av Bornos folkevalgte, Ahmed Satomi, sier at bakgrunnen for angrepet lørdag var at lokalbefolkningen hadde tatt til fange et enslig, væpnet Boko Haram-medlem som hadde kommet for å presse dem for penger og krevde at de skulle lage mat til ham.

Mannen ble overlevert til myndighetene, men sikkerhetsstyrkene gjorde ingenting for å beskytte lokalbefolkningen, sier han.