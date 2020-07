Nyhetsbyrået AP skriver at Trump kommer med nok en udokumenterbar påstand om usikkerheten knyttet til poststemmer i Twitter-meldingen.

I meldingen stiller Trump spørsmål om valget bør utsettes:

– Med universell post-stemming, kommer 2020 til å bli det mest unøyaktige og uredelige valget i historien. Det vil være en stor skam for USA. Utsette valget til folk kan stemme på en riktig og trygg måte?

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Flere reagerer kraftig på Twitter-meldingen.

– Donald Trump lyver. Å stemme via posten er trygt og legitimt. Vi kan ikke og vil ikke la denne autoritære kriminelle utsette valget vårt, skriver den demokratiske senatoren Ed Markey, mens flere påpeker at USA har avholdt valg både under andre verdenskrig og borgerkrigen.

Kraftige reaksjoner

– For å gjøre det klart: Jeg frykter ikke at Trump kan utsette valget. Jeg frykter at Trump kan egge til vold, skriver Walter Shaub, tidligere direktør for USAs føderale organ for myndighetsetikk (OGE).

– Jeg tror ikke det er en særlig god idé, sier den republikanske senatoren Lindsey Graham, ifølge CNNs kongressreporter Manu Raju. Flere kongressmedlemmer, fra både Demokratene og Republikanerne, har avvist forslaget. Republikaneren Kevin Cramer sier Trump forsøker å distrahere folket.

– Jeg tror at hvis dere biter på dette, så er han den gladeste fyren i hele byen. Jeg leste den. Jeg lo og tenkte at dette kommer til å oppta mange mennesker. Det var lurt. Det er lenge siden jeg sluttet å bli overrasket over tingene han gjør som ingen andre presidenter ville ha gjort. Men jeg forstår hvorfor han gjør det og hvorfor basen hans liker det, sier Cramer ifølge CNN.

– Avslører sin svake posisjon

Fox News' politiske redaktør Chris Stirewalt sier at Trump avslører sin svake politiske posisjon med Twitter-meldingen.

– Jeg vil motsette meg alle forsøk på å utsette valget, skriver den republikanske kongressmannen Adam Kinzinger.

Republikanernes majoritetsleder Mitch McConnell ville ikke kommentere Twitter-meldingen da han møtte pressen, mens New Yorks statsadvokat Letitia James varsler at de ser på juridiske muligheter for å stoppe forsøk på å utsette valget.

– New York vil lede an i kampen mot ethvert forsøk fra Trump på å utsette valget og nekte oss stemmeretten. Vi ser på alle juridiske muligheter, skriver James på Twitter.

Trump har flere ganger hevdet at det vil bli jukset i valget til høsten, og han har brukt poststemmer som argument for det han mener er åpninger for valgfusk. Det finnes imidlertid ingen bevis på at poststemmer fører til mer valg-juks.

Barr: – Øker risikoen

Da justisminister William Barr stilte i høring i Kongressen tidligere i uken, sa han at han ikke har grunn til å tro at valget vil bli rigget.

– Men hvis du har omfattende poststemming, øker det betraktelig risikoen for juks, hevdet Barr.

Valget skal etter planen avholdes 3. november. Datoen er fastsatt av Kongressen, og det er ifølge AP ingen åpninger i Grunnloven for at presidentinnsettelsen kan skje noe seinere enn 20. januar.

Biden forutså meldingen

Presidenten har ingen direkte innflytelse over valgdatoen, men analytikere mener han forsøker å så tvil om valgresultatet i tilfelle han taper. Meningsmålinger viser at Joe Biden, Demokratenes trolige kandidat, leder stort.

Biden selv har forutsett at Trump ville forsøke å utsette valget.

– Sann mine ord, jeg tror han vil forsøke å utsette valget på et eller annet vis, sa Biden på et møte for å samle inn penger til valgkampen i april.