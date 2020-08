Nettstedet analyserer løpende meningsmålinger fra samtlige delstater og har utarbeidet egne modeller der disse sammenholdes med tidligere valg i USA.

Konklusjonen i den siste analysen er klar: Demokraten Joe Biden har 71 prosent vinnersjanse, mens president Donald Trump har 28 prosents sjanse for å sikre en ny periode i Det hvite hus.

Løpet ikke kjørt

FiveThirtyEight advarer likevel mot å tro at løpet er kjørt for Trump.

– Selv om Biden åpenbart har et komfortabelt forsprang på Trump akkurat nå, både nasjonalt og i de fleste vippestatene, viser analysen at Trump har en vinnersjanse, for det er ennå mer enn nok tid igjen av valgkampen til at dette kan bli jevnt, konstaterer de.

Valganalytikeren Geoffrey Skelley konstaterte i forrige uke at Biden har et større forsprang på Trump en det Hillary Clinton hadde på samme tid før valget i 2016.

Ikke uvanlig

Nate Silver minner på sin side om at det historisk sett ikke er uvanlig med store bevegelser i velgermassen de siste to-tre månedene før presidentvalg.

– Dersom valget ble holdt i dag, ville han (Biden) vinne suverent, ikke bare i tradisjonelle vippestater som Florida og Pennsylvania, men muligens også i nye delstater som Georgia og Texas, skriver Silver.

– Men valget er ikke i dag. Selv om meningsmålingene hittil år har vært stabile, er det fortsatt bare august. Landsmøtene og debattene gjenstår, påpeker han.

Fikk en knekk

Nate Silver fikk stor oppmerksomhet da han i 2008 forutså riktig utfall av presidentvalget i 49 av USAs 50 delstater. Han forutså også riktig utfall i samtlige delstater i valget i 2012.

Silvers renommé fikk seg imidlertid en knekk da Trump vant valget i 2016, for ifølge FiveThirtyEights modell var det Hillary Clinton som lå best an til å vinne. (NTB)

