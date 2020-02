Oklahoma er en av delstatene som har utført flest henrettelser i USA og nå skal de i gang igjen.

Den amerikanske delstaten kunngjør at henrettelsene av dødsdømte vil bli gjenopptatt etter at nye forsyninger av giftstoffer er sikret, skriver NTB.

I en uttalelse fra guvernør Kevin Stitt og Oklahomas justisminister Mike Hunter og sjefen for fengslesvesenet Scott Crpw, heter det at staten vil gjenopta bruken av tre giftstoffer ved henrettelser, skriver Fox News.

Nitrogengass

Etter to tilfeller av mislykkede henrettelser i 2014 og 2015 vedtok delstatsforsamlingen at nitrogengass kunne brukes til å ta livet av dødsdømte. Men dette ble aldri gjennomført i praksis.

Flere hendelser i forbindelse med mislykkede henrettelser førte for fem år siden til at praksisen ble satt på vent. Men torsdag kunngjorde delstatsmyndighetene at forsyningene av tre nødvendige giftstoffer nå er i hus.

Selv etter disse hendelsen var det et overveldende flertall for dødsstraff blant befolkningen, skriver Fox News.

Så sent som i 2016 svarte et flertall i deltstaten at de var for dødsstraff.

20-talls på vent

Et 20-talls dødsdømte har uttømt alle sine benådningsmuligheter og avventer dato for henrettelse. Påtalemyndigheten i delstaten har tidligere kunngjort at henrettelsene først vil bli gjenopptatt tidligst fem måneder etter nye leveranser av giftstoffer.

Oklahoma var den første amerikanske delstaten som tok i bruk nitrogengass når dødsdømte fanger skal henrettes.

Beslutningen om å gå over til å bruke gass kom etter at Oklahoma og andre delstater som praktiserer dødsstraff, ikke klarte å skaffe nye forsyninger av medikamentene som brukes i giftinjeksjoner

Giftinjeksjoner har vært den vanligste henrettelsesmetoden i USA i mange år. Men de siste årene har en rekke legemiddelprodusenter nektet amerikanske myndigheter å bruke deres produkter til å ta livet av mennesker.

