Sprer Fox News feilinformasjon? Ja, ifølge internt dokument

Dette er langt fra første gang det amerikanske nyhetsbyrået Fox News har havnet under troverdighetens lupe. Både demokrater og president Donald Trump selv har tidligere gått ut og kritisert dekningen til nyhetsgiganten. Nå er det derimot krefter på innsiden av byrået som bekrefter mistanker om at nyhetsgiganten regelmessig leverer feilaktig informasjon, skriver The Guardian.

Tilknyttet Ukraina-skandalen

Daily Beast har fått innsyn dokumentet «Ukraine, Disinformation & the Trump Administration» skrevet av Bryan S. Murphy, mangeårig politisk ekspert hos Fox News. I dokumentet kommer det frem at fire gjester som jevnlig uttaler seg i nyhetsbyråets sendinger har spredd feilinformasjon. De har hovedsakelig tatt til mediegigantens talerstol i saker knyttet til Ukraina-skandalen som førte til denne ukens riksrettssak mot Trump, kommer det frem i dokumentet. Bakgrunnen for saken var at Trumps rådgivere skal ha bedt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etterforske sønnen til demokratens presidentkandidat Joe Biden.

Kontroversielle gjester

Blant navnene nevnt på listen er:

John Solomon: En amerikansk mediekonsulent, kommentator og tidligere sjefsredaktør i The Washington Times. «John Solomon spiller en uvurderlig rolle i samlingen og den hverdagslige utgivelsen av elementer i en kampanje av feilinformasjon», skriver Murphy i dokumentet. Han blir blant annet anklaget for «bruk av upålitelige kilder, publisering av falske og misledende historier og feilaktig fremvisning av kilder» under sendetiden til Fox News.

Videre argumenterer Murphy for at store deler av dekningen til Solomon dannet basis for svertekampanjen til -

Rudy Giuliani: Den amerikanske advokaten og politikeren har lang fartstid i Det republikanske partiet. Sammen med andre Trump-tilhengere førte han en svertekampanje mot USAs tidligere ambassadør i Ukraina, Marie Yovanovitch, som endte med at hun på kort varsel ble fjernet fra stillingen sin i mai. Yovanovitch skal angivelig ha stått i veien for Trumps planer om å få Ukraina til å etterforske Biden. Det kom frem i den kontroversielle telefonsamtalen mellom president Trump og Zelenskyj som fant sted i fjor.

I dokumentet stilles det også spørsmål ved ekteparet Victoria Toensing og Joe DiGenovas tilknytning til Ukraina-skandalen. Murphy hevder ekteparet, som i dokumentet omtales som Trump-lojalister, jobbet for den ukrainske oligarken Dmytro Firtash samtidig som de jevnlig deltok i programmer hos Fox News.

Hvorfor vekker dette oppsikt? En av Firtash sine advokater skal ha sendt en million amerikanske dollar til forretningsmannen Lev Parnas i september. I et intervju med TV-kanalen MSNBC i januar innrømmet Lev Parnas å ha vært en sentral rolle i Ukraina-skandalen. Parnas forklarte at han ga Ukrainas president Zelenskyj et ultimatum på vegne av Rudy Giuliani: Ingen høytstående amerikanske tjenestepersoner ville delta på Zelenskyjs innsettelse, samt amerikansk militærstøtte vil bli holdt tilbake, dersom etterforskningen av Biden ikke ble gjennomført.

Om ekteparets tilknytning skriver Murphy: «Joe diGenova og Victoria Toensings roller i å spre feilinformasjon og fordelaktige fortellinger mens de var ansatte hos Firtash er bemerkelsesverdig».

Til sammen har de fire vært med på 348 Fox News sendinger og programmer siden 2018. 203 var i programmet «Hannity and Colmes». Radioverten Sean Hannity blir nå kritisert for å favorisere og fremme tillitten til de nevnte gjestene.

Skader byrået

Selv om dokumentet er skrevet av en langvarig Fox News-ansatt, ser det derimot ikke ut til at nyhetsbyrået tar granskningen for tungt. I en uttalelse sier Mitch Kweit, senior visepresident ved Brainroom hos Fox News, at etterforskningen dokumentet legger frem blir «tatt ut av kontekst og politisert for å skade byrået».

Videre skriver han: «Ukraina-dokumentet er intet mer enn en omfattende kronologisk oversikt over hva hver person tilknyttet den kontroversielle Ukraina-saken gjorde på et hvert identifiserende tidspunkt, blant annet ved å spore opptredener i media av sentrale skikkelser som uttalte seg hos Fox News, i tillegg til flere andre medier».