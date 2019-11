Spanske medier: Enighet om avtale som skal sikre ny regjering

Kringkasteren RTVE melder at Sosialistpartiets leder Pedro Sanchez og Unidas Podemos-leder Pablo Iglesias tirsdag er enige om en forhåndsavtale om å danne en koalisjonsregjering.

Avisen La Vanguardia skriver at avtalen fungerende statsminister Sanchez og Iglesias skal være enige om, er ventet å bli godkjent i løpet av de kommende dagene.

Iglesias blir en av to visepresidenter i regjeringen, skriver avisen. Minsterfordeligen er ennå ikke kjent.

Søndag holdt Spania sitt fjerde valg på like mange år. PSOE ble størst ved valget i april i år, men forhandlingene med Podemos førte ikke fram. Dermed utlyste Sanchez nyvalg.

Avisen El Pais siterer det de kaller sosialistkilder på at Sanchez og Iglesias er enige om en forhåndsavtale, under 48 timer etter søndagens valg. Iglesias skal ha krevd en koalisjonsregjering for å løse den politiske krisen i Spania, noe PSOE-lederen skal ha gått med på mandag.

PSOE ble nok en gang største parti, men 120 seter i nasjonalforsamlingen var tre færre enn ved forrige valg. Unidas Podemos fikk 35, mot 42 i april.

