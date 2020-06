Spania gjenåpner grensene

Allerede søndag morgen var det en jevn strøm av biler fra Frankrike. Alle som kom over grensa fikk temperaturen målt, og det samme skjedde på flyplassen i Madrid.

Grensa til Portugal er fortsatt stengt, men karanteneplikten er opphevet for alle tilreisende fra andre EU- og Schengen-land, samt Storbritannia.

Spanjoler kunne også søndag for første gang siden 14. mars reise utenfor sine egne provinser, og mange i Madrid og ellers i innlandet satte kursen for middelhavskysten.

Statsminister Pedro Sánchez ba folk være forsiktig og sa at restriksjonene kan innføres igjen med en gang om smitten øker igjen.

En god del restriksjoner er fortsatt på plass, om enn litt forskjellig fra provins til provins.

Alle må fortsatt bruke munnbind på offentlig transport og i butikker, og de fleste skolene er fortsatt stengt fram til september.

Diskoteker kan imidlertid åpne, selv om dansegulvene er stengt, og museer, konserthaller, kafeer og restauranter kan alle åpne, selv om det begrensninger på hvor mange som kan slippes inn.

Spania er et av de hardest rammede landene i Europa, med over 245.000 smittet av koronaviruset og over 28.000 døde.