Spania er over kneika – nå kommer turister fra land med verre koronasmitte

I Spania ble det onsdag meldt om kun to nye covid-19-dødsfall. Samme dag ble det meldt 154 i Storbritannia, ifølge Worldometers. Spania, som lenge var svært hardt rammet av epidemien, har ikke lenger en overdødelighet. Landet gikk tilbake til mer normale dødstall i midten av mai.

I Storbritannia, som også er blant de hardest rammede landene i Europa, er det derimot fortsatt en overdødelighet på grunn av koronasituasjonen i England, ifølge Euromomo, en oversikt fra EU.

Denne uka, fra 21. juni, er britiske turister blant dem som likevel ønskes velkommen til Spania uten å holde seg i karantene ved ankomst, har spanske myndigheter bestemt – så fremt de følger retningslinjene.

Åpnet opp

Det knyttes dermed spenning til om Spania klarer å holde smittetallene nede når landet nå ønsker turister fra andre land velkommen til å feriere der. Det gjelder personer fra EU- og Schengen-land, og britiske turister kan komme til Spania på samme betingelser, altså uten å gå i karantene ved ankomst, bestemte den spanske regjeringen nylig. Spania håper Storbritannia vil tillate det samme for spanjoler i Storbritanna – i dag er det 14 dagers karantene ved innkomst til Storbritannia – men dette er ikke avklart ennå.

Turister ankommer Palma, Mallorca, etter gjenåpningen denne uka. Foto: NTB scanpix

Britiske myndigheter advarer imidlertid fortsatt mot all unødvendig reising til utlandet, og de som reiser må i karantene ved hjemkomst, så det er ikke ventet at britene vil strømme til Spania i hopetall. Men Spania er et av de mest yndede feriedestinasjonene for briter, og flere flyselskap har allerede satt opp flyvninger til Spania eller kommer til å gjøre det i løpet av juli – både til fastlandet og de populære ferieøyene.

«Dette er Spanias store gambling. Kaster landet bort resultatene som er nådd etter det helseminister Salvador Illa kaller «en av de strengeste nedstengningene i verden» for å ønske velkommen dem som, relativt sett, har tatt det med ro?», spør Spania-korrespondent Giles Tremlett i en kommentar i The Guardian.

Restriksjonene i Spania kom litt for sent, mener kritikere. Men fra mars hadde Spania en svært streng lockdown. I seks uker kunne ikke barn gå ut av boligen sin i det hele tatt, og voksne kun for nødvendige ærend.

I Storbritannia kom restriksjonene enda senere, og regjeringen ble sterkt kritisert for å ha satt inn tiltak for sent.

Viktig for økonomien

Spania håper imidlertid at strenge retningslinjer skal holde situasjonen under kontroll, samtidig som landet får hjulene så smått i gang i den ekstremt viktige turistindustrien i sommermånedene. Turistindustrien står for 12 prosent av Spanias brutto nasjonalprodukt.

– Vi ønsker ikke sykdom her, men vi trenger samtidig å spise, og i vet hva Spania lever av, sa Spanias krisehelsekoordninator Fernando Simon denne uka, viser The Guardian til.

De som ankommer Spania må imidlertid gjennom visse krav. Temperaturen vil bli sjekket, de må fylle ut et helseskjema og de må fremvise kontaktinformasjon.

